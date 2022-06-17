Що буде з війною, коли помре Путін, і хто стане наступним "вождем" орди

В останні кілька днів мені ставили в ефірі та в інтерв'ю досить цікаве питання, на яке у мене не було однозначної відповіді. А саме – чи це правда, що Володимир Путін зараз перебуває в комі і найближчими днями він може склеїти ласти?

Епоха після смерті чудовиська

Насправді відповіді на це запитання у мене не було, оскільки я не володію інформацією щодо того, що Володимир Путін перебуває у комі та найближчим часом може вирушити до пекла.

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Але інше питання, яке пролунало одразу після цього, мене змусило замислитися над дуже багатьма речами. А звучало воно так: як зміниться ситуація в Україні після смерті Путіна?

Ну, фактично на це запитання є що відповісти, винятково звертаючись навіть до самої історії приходу до влади Володимира Путіна, до історії навіть не приходу його до влади, а народження. Ну, і власне, тих людей, які його оточують і які після того, як він вирушить до пекла, можуть зайняти його місце. Давайте поміркуємо над цим питанням.

Насамперед уявімо собі справді, що Володимир Путін вирушає до Вельзевула на аудієнцію. Що далі? Що тоді? Хто приходить замість нього? Насамперед це будуть люди із силового блоку. Або явні нинішні керівники тих чи інших силових структур, або деякі їхні ставленики, грубо кажучи маріонетки. Тобто фактично це хто? Це представники Міністерства оборони РФ. Сергій Шойгу? Дуже ймовірно. Представники ФСБ, представники СЗР РФ. Тобто Бортников, Патрушев, Наришкін.

Вся ця зграя має цілком реальні шанси зайняти крісло президента РФ у разі непередбаченої, а можливо навіть передбаченої та спланованої аудієнції цього персонажа в одного з демонів пекла.

Що далі? Далі ці люди припинять бойові дії на території України? Далі ці люди виведуть війська з території України? Далі ці люди добровільно фактично звільнять навіть ті території, які вважають гіпотетично своїми? Це я маю на увазі територію тимчасово окупованого півострова Крим. Сумніваюся. Дуже сильно сумніваюся, і соь чому.

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Хто такий Володимир Путін? Від моменту його народження його біографія фальсифікована часто-густо, якщо ми черпатимемо інформацію з офіційних джерел.

Офіційна біографія Володимира Путіна – суцільний обман. Героїзація нікчемної жалюгідної людини, яку принижували з самого дитинства. З дитинства його ображали, з дитинства його принижували.

Після того, як він досяг певного успіху на своєму життєвому шляху, яким стало не просто зосередження свого гніву в склянці й урешті-решт утоплення душонки в якійсь річці в п'яному стані, тому що не впорався з керуванням трактором, а вихід на вищий рівень, він все-таки пішов займатися в силові структури тим, що, на його думку, мало йому принести в майбутньому успіх. А успіхом він вважав саме контроль та придушення людської волі.

Ось цей КДБшний пацючок фактично також добивався успіху на кар'єрних сходах багато в чому завдяки тому, що плазував перед своїм керівництвом. Ну, знову-таки, плазування перед керівництвом – це теж свого роду стрес і психологічна травма.

Все його життя – це одні суцільні психологічні травми, коли йому доводилося плазувати, не дратувати, прогинатися. А при цьому той, хто підкорявся йому, ставав фактично об'єктом для самоствердження, самостановлення тощо.

Психологічно хвора людина, маніяк за своєю суттю і соціопат прийшов до влади в РФ, став президентом РФ. І цей соціопат оточив себе людьми, на яких він самостверджувався протягом 20 років. Починаючи від населення і закінчуючи своїм найближчим оточенням, яке в принципі у перспективі й може пред'явити одного з кандидатів посаду президента РФ.

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Тобто що це виходить? Зараз при владі в РФ – хворий соціопат, людиноненависницьке створіння, яке всі ці роки (не просто роки, а десятиліття, повторю) придушувало людську волю в РФ. І особливо придушувало своє оточення, змушувало себе боятися.

Ви уявляєте, наскільки там зараз навколо нього зібралося психологічно та морально травмоване співтовариство? І один із представників цього співтовариства має замінити Володимира Путіна на його посаді. Тобто, на посаду хворого, зовсім відірваного від реальності маніяка прийде інший психологічно, морально принижений маніяк, якому що потрібно буде передусім? Звичайно ж, самоствердження, самозадоволення.

А скажіть – у Росії вміють самостверджуватись та самозадовольнятися на якихось справді своїх досягненнях позитивних? Досягненнях економіки, досягненнях геополітики, соціальних, суспільних сферах? Ні – переважно самостверджуються на крові, на вбивствах, на загарбаннях територій, на знищенні тих чи інших народів.

Ось що очікує найближчим часом РФ, якщо Володимир Путін склеїть ласти. І ось хто прийде на його заміну. Ще гірший моральний виродок.

Власне ж, що до самого Володимира Путіна, то я вважаю, що треба чекати не того, коли він склеїть ласти, а зовсім іншого – слід очікувати, коли він буде на лаві підсудних у Гаазі. І так і буде у тому чи іншому сенсі. Навіть дистанційно, але цю ганьбу він має на собі відчути. Він не повинен піти до пекла і не пізнати на собі ганьби міжнародного суду. Крапка.

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