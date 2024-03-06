Для наших дітей буде катастрофа, – комбриг 80 бригади розповів, що буде, якщо не зупинити ворога
Джерело:"Українська правда"
Наші військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибити ворога з рідної країни. Водночас слід розуміти, що якщо росіян не зупинити, то це буде катастрофою для майбутніх поколінь.
На цьому наголосив командир 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов. В інтерв'ю він відповів на питання, чи не насторожує його усвідомлення, що війна в Україні відкочується до стану АТО, ООС.
Читайте також Ворог захопив Степове, Сєверне, ЗСУ просунулись в Табаївці: як змінилася лінія фронту за тиждень
Наші діти воюватимуть у Польщі, – Ішкулов
Ми з командирами пояснюємо особовому складу, що далі буде тільки гірше. Якщо ворога зараз тут не зупинити, не дати йому відсіч… Можливо, все буде не так, як у Бучі, але для наших дітей це явно буде катастрофою,
– наголосив він.
Командир бригади навів показовий приклад. Він звернув увагу на чеченців, які зараз воюють на боці країни-агресорки проти України.
Якщо ми зараз складемо руки і не зупинимо ворога тут, наші діти добровільно-примусово будуть воювати у Польщі, Фінляндії, про що вони там ще заявляють? Я не хочу, щоб моя дитина – у мене сину шість років – була рабом, щоб вона воювала незрозуміло де і незрозуміло за які амбіції,
– додав Ішкулов.
Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне
У Генштабі ЗСУ зранку 6 березня поділилися зведенням з фронту. Зазначають, що впродовж минулої доби зафіксували 86 бойових зіткнень.
- На Куп'янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", окупанти наступальних дій не вели.
- На Лиманському – наші захисники відбили 6 атак ворога у районах Верхньокам'янського та Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 2 атаки російських загарбників у районах Іванівського та Білої Гори у Донецькій області.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші військові відбили 23 атаки у районах Бердичів, Тоненького, Первомайського, Водяного, Невельського, Семенівки й Орлівки Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати російських загарбників у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки на Донеччині. Там ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших захисників.
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак у районах Гуляйполя, Малинівки та Роботиного Запорізької області.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції.
- Попри колосальні втрати, російські загарбники не полишають спроб вибити із займаних позицій наші підрозділи. Упродовж минулої доби ворог здійснив три штурмові дії, але безуспішно.