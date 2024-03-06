Для наших дітей буде катастрофа, – комбриг 80 бригади розповів, що буде, якщо не зупинити ворога

Наші військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибити ворога з рідної країни. Водночас слід розуміти, що якщо росіян не зупинити, то це буде катастрофою для майбутніх поколінь.

На цьому наголосив командир 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов. В інтерв'ю він відповів на питання, чи не насторожує його усвідомлення, що війна в Україні відкочується до стану АТО, ООС.

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Наші діти воюватимуть у Польщі, – Ішкулов

Ми з командирами пояснюємо особовому складу, що далі буде тільки гірше. Якщо ворога зараз тут не зупинити, не дати йому відсіч… Можливо, все буде не так, як у Бучі, але для наших дітей це явно буде катастрофою,

– наголосив він.

Командир бригади навів показовий приклад. Він звернув увагу на чеченців, які зараз воюють на боці країни-агресорки проти України.

Якщо ми зараз складемо руки і не зупинимо ворога тут, наші діти добровільно-примусово будуть воювати у Польщі, Фінляндії, про що вони там ще заявляють? Я не хочу, щоб моя дитина – у мене сину шість років – була рабом, щоб вона воювала незрозуміло де і незрозуміло за які амбіції,

– додав Ішкулов.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

У Генштабі ЗСУ зранку 6 березня поділилися зведенням з фронту. Зазначають, що впродовж минулої доби зафіксували 86 бойових зіткнень.