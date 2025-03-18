Що буде, якщо припинення вогню не узгодять: розслідувач спрогнозував крок США

Якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир'я, Сполучені Штати Америки можуть швидко на неї натиснути через посилення військової допомоги Україні.

Європа ж розглядає дещо інші підходи. Детальніше в інтерв'ю 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв.

До теми Я дуже цього боюсь, – розслідувач Грозєв назвав головну небезпеку розмови Трампа з Путіним

Як США та Європа можуть натиснути на Росію

Розпочалася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним. Основною темою обговорення стане потенційне припинення вогню між Україною та Росією.

Однак існує ймовірність, що глава Кремля не погодиться на перемир'я. У такому разі американський лідер може натиснути на Москву через посилення військової допомоги Україні. Проте Трамп не хоче виділяти більше коштів на зброю з бюджету, тому він може спробувати провернути "трюк".

Він може виділити необмежену кількість грошей на основі майбутньої угоди про взаємне використання українських мінеральних ресурсів,

– зазначив Христо Грозєв.

Що важливо, європейські країни готові інакше тиснути на Росію, якщо та не погодиться на перемир'я. Вони можуть не лише обмежити пересування росіян, але й організувати кібератаки з боку європейських служб по російських військових ресурсах.

Зазначимо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський вважає, що президент США під час телефонної розмови не підтримає ультимативні вимоги Кремля. Він також припустив, що Трамп та Путін обговорять звільнення Запорізької АЕС і повне виведення українських військ з території Росії.