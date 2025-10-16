Трамп наразі обрав ескалацію лиш словами

Як стало відомо журналістам New York Times, Пентагон вже готує ракети Tomahawk до імовірної передачі Україн, якщо Дональд Трамп віддасть відповідний указ. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Жорстка риторика американського військового міністра є відзеркаленням бажання Трампа перейти до завершення іншого довготривалого конфлікту після того, як вдалося врегулювати війну на Близькому Сході.

У ситуації, коли Володимир Путін ігнорує заклики американського колеги до мирних перемовин, Трамп намагається перейти до тиску на Росію так, як він нещодавно тиснув на ХАМАС. Однак очевидно, що для тиску на Кремль одних тільки слів недостатньо. Поки що Трамп обрав саме ескалацію слів і вважає, що тільки погроза надати Україні Tomahawk вже примусить Путіна замислитися про перемовини з Україною щодо завершення бойових дій.

Про те, що потрібно переходити від слів до конкретних справ, говорить Піт Гегсет. Міністр закликає союзників збільшити закупівлю американської зброї для України.

При цьому адміністрація Трампа навіть не замислюється про необхідність надання Україні нових пакетів допомоги так, як це було в часи президента Джозефа Байдена. Тих ресурсів, які можуть витратити на закупівлю американської зброї європейські країни, очевидно, недостатньо для того, щоб у Москві відчули серйозну занепокоєність.

Ситуація може змінитися в разі, якщо Трамп дійсно ухвалить рішення щодо якісних змін у постачанні американської зброї. Тобто мовиться про далекобійні ракети, такі як Tomahawk, і про дозвіл Україні використовувати ці ракети для ударів по суверенній території Росії з метою знищення стратегічних військових і енергетичних об'єктів Росії.

Вважається, що рішення Трампа щодо надання Україні такого дозволу може змінити і погляди ЄС. Навіть якщо Україна отримає суто символічну кількість ракет Tomahawk, європейські країни можуть надати Україні далекобійні ракети у значно більшій кількості і без логістичних проблем. Тоді Росії дійсно буде непереливки.

Що буде далі?

У такій ситуації війна може розвиватися у двох напрямках.

Перший напрямок розвитку ситуації

Путін дійсно буде боятися того, що нова зброя змінить ситуацію на фронті, а тому утримається від ударів по українській інфраструктурі і погодиться на перемовини щодо припинення вогню. У такій ситуації російсько-українську війну буде очікувати доля близькосхідного конфлікту.

Путін зробить паузу на час перебування Трампа у Білому домі, щоб ретельно підготуватися до нового раунду війни, який може розпочатися вже за нової американської адміністрації Хоча й невідомо, яким буде новий президент – політичний процес у США розвивається з такою швидкістю, що наступник Трампа може бути ще більш непередбаченим і хаотичним.

Другий напрямок розвитку ситуації

Путін намагатиметься продемонструвати, що далекобійні ракети і удари по Росії не примусять його відмовитися від своїх цілей і піде шляхом подальшої ескалації та масштабування конфлікту на території країн НАТО. Тоді гібридна війна, яку ми вже зараз спостерігаємо між Росією і країнами НАТО, може перейти у справжнє вторгнення російських військових або літаків у повітряний простір Альянсу з метою знищення воєнних об'єктів, які, на думку Кремля, допомагають Україні.

Справа може дійти до прямого зіткнення між Росією і країнами-членами НАТО. Причому в такій ситуації США на чолі із Трампом навряд чи вдасться ухилитися від війни у Європі, тому що саме американські об'єкти можуть стати головною метою російського президента.

Яким шляхом піде розвиток ситуація сьогодні ми не знаємо. Шанси на деескалацію є такими ж високими протягом наступних місяців, як і шанси на набагато більшу ескалацію конфлікту із його переходом у Третю світову війну.

Будемо сподіватися, що здорового глузду у керівництва Росії все ж таки більше, ніж готовності знищити людство. У разі, якщо Україна дійсно отримає сучасну зброю, це призведе не до ядерного удару по американських об'єктах у Європі, а до перемовин щодо призупинення війни.