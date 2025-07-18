Зараз усе проти Путіна: чи може диктатор зупинити війну найближчим часом

Європа активізувалася, відпрацьовує спільні масштабні проєкти задля посилення обороноздатності. Однак навряд чи це злякало російського диктатора. Звісно, що об'єктивна реальність – проти Путіна, але він рідко коли на неї зважав.

Про це в етері 24 Каналу зазначив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, додавши, що якби російський диктатор брав до уваги реалії, то повномасштабної війни Росії проти України не сталося б.

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Чого не хоче допустити Путін?

Поки Росія може посилювати зі свого боку економічну мобілізацію, зішкрібати з російських регіонів контрактників, які будуть йти воювати проти України, до тих пір, за переконанням Костогризова, очільник Кремля не буде намагатися зупинитися. З його слів, Путін надто пихатий для цього.

Якщо ця війна закінчиться для нього не тим, що можна продати як перемогу для свого народу, то це буде кінцем якщо не його режиму, то всіх його геополітичних амбіцій,

– впевнений аналітик.

Очільник Кремля цього не хоче допустити, тому, на думку Костогризова, він не буде зараз зважати на об'єктивну реальність. Це гірше для нього, але поки що приносить проблеми не лише Росії, а й Україні та іншим країнам світу.

Зазначимо, що публіцист, правозахисник Марк Фейгін озвучив, чого найбільше бояться зараз у Кремлі на тлі того, що президент США Трамп змінив свою риторику і виявив готовність підтримувати Україну, передаючи їй через країни НАТО зброю.