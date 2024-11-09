Що буде, якщо жінка-медик не стоїть на обліку ТЦК

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Це також стосується військовозобов'язаних жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Зокрема, жінки-медики мають оновити свої персональні дані в ТЦК.

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Який штраф очкує на жінок-медиків, якщо не стати на облік в ТЦК

Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК та СП. Це стосується і військовозобов'язаних жінок із фармацевтичною або медичною освітою.

Попри те, що мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною, це не звільняє медичних працівниць від зобов'язань – за порушення правил військового обліку їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, якщо вони не оновлять свої облікові дані вчасно.

Військовозобов'язаними є жінки таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професійні патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Жінки, що належать до зазначених професій, повинні були стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У разі невиконання цього зобов'язання їм, як і чоловікам, загрожує штраф за неявку до ТЦК, який становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Роботодавці також зобов’язані контролювати постановку своїх працівниць на облік. Військовий облік для жінок здійснюється під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або при працевлаштуванні. Для постановки на облік медики мають пройти ВЛК.

Чи візьмуть на роботу, якщо не стати на облік в ТЦК

Також жінки-медики та фармацевти мають стати на військовий облік, якщо хочуть продовжувати працювати. Уряд скасував норму, яка дозволяла таким жінкам без військово-облікового документа працювати як невійськовозобов’язаним до кінця 2026 року.

Однак зберігається вимога для керівників державних установ та підприємств повідомляти ТЦК про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які працюють у них та ще не перебувають на обліку. Непрацевлаштовані жінки мають самостійно з'явитися до ТЦК для постановки на військовий облік, як зазначено в постанові.

Жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах,

– зазначає адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Валерія Гудій.

Чи можуть військовозобов'язані жінки виїхати за кордон

Жінкам-медикам дозволено виїжджати за кордон, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку. Водночас обмеження на виїзд наразі стосується лише українок, які служать за контрактом, та державних службовиць.

Згідно з інформацією уряду, у ЗСУ зараз служать 65 000 жінок, що на 40% більше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Переважна більшість з них є добровольцями, адже для жінок немає обов'язкового призову. Однак жінки з медичною освітою тепер мають обов’язок стати на облік у місцевих ТЦК.