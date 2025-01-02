Чого чекати Україні у 2025 році: головне з інтерв'ю з Подоляком

Сьогодні є багато чинників, які впливатимуть на Росію не так позитивно, як розповідає Владімір Путін. Водночас консолідована підтримка України з боку Європи зростатиме.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що 2025 рік може виявитися неочікувано оптимістичним. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

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Яким буде 2025 рік для України

Радник голови ОПУ зауважив, що не варто вважати, що у 2025 році ситуація загостриться до критичної. Все може обернутися якраз навпаки, та виглядатиме неочікувано оптимістично, адже війна – це питання, зокрема, об'єктивної, математичної реальності. Ресурсність у Росії таки є обмеженою, тож на неї чекатиме дефіцит. Крім того, може змінитися дипломатична складова, тобто інші країни інакше дивитимуться на Росію.

Ба більше, вже сьогодні є де домінувати над країною-агресоркою. Наприклад, зупинка транзиту російського газу, що змусить Москву розмовляти з Туреччиною, яка матиме монопольну позицію на переговорах. Загалом, на думку Подоляка, Росія у 2025 році економічно вже не даватиме собі раду з витратами на війну.

Є багато чинників, які впливатимуть на Путіна не так позитивно, як він про це розповідає. Я вважаю, що буде більше інвестицій у мілітарні програми у Європі, суттєво зростатиме консолідована підтримка України не лише на словах, але й на логістичних діях з боку Європи,

– сказав Подоляк.

За його словами, команда Дональда Трампа у перші 1 – 2 місяці роботи ще намагатиметься достукатися до оточення Путіна, але зрештою зрозуміє, що у цьому немає сенсу. Так США можуть дійти до суттєвого нарощення військової підтримки України у короткі терміни – знімуть з України усі обмеження щодо перенесення війни на російську територію та кількості ресурсів, які для цього будуть потрібні.

Чи може ядерна зброя захистити Україну

Неодноразово лунали дискусії щодо доцільності відновлення ядерного потенціалу України, щоб убезпечити себе від Росії. Радник голови ОПУ зауважив, що для цього є інші засоби, як-от ракети дальністю від 1000 кілометрів, адже тоді росіяни краще усвідомлюватимуть загрози для своєї інфраструктури.

Також однією з гарантій є членство в НАТО, тоді Кремль розумітиме, з цього моменту він дійсно воює не з Україною, а з об'єднаною Європою.

Щодо питання ядерної зброї, то Подоляк наголосив, що є певні правила та обов'язки, які наша держава зобов'язалась виконувати. Тож якщо ми хочемо бути невіддільною частиною європейської спільноти, то маємо навчитись дотримуватись домовленостей.

"Усе, що стосується ядерної зброї, полягає у домовленостях. Є у нас ядерна зброя чи немає, проте це не розв'яже питання безпеки", – наголосив радник голови ОПУ.

Росія розробляла план нападу на Японію та Південну Корею

У The Financial Times написали, що Росія у 2013 – 2014 роках розробляла план щодо нападу на Японію та Південну Корею. Подоляк переконаний, що такий сценарій дійсно міг існувати, як і плани атакувати Північну Європу чи країни Балтії.

Атака на Японію та Південну Корею могла б бути, з огляду на ті ж проксі, що є у Південній Кореї. Питання інше, якщо всі ці плани отримували розвідки й було очевидно, що Росія поступово готує різні сценарії експансії, концентрує засоби та резерви для цього, то чому продовжували легітимізувати Путіна на різних заходах та робити російську економіку невіддільною частиною глобальних ринків,

– наголосив радник голови ОПУ.

За його словами, саме такі дії Заходу призвели до нахабної поведінки Росії.