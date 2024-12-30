"У Кремлі вже працюють проти Путіна": до чого готуватись диктатору у 2025 році

Через економічні проблеми у Росії спалахнула боротьба між силовиками й одна структура відверто працює проти Владіміра Путіна. Зокрема, вони навіть можуть здати російського диктатора.

Які проблеми чекають на Путіна у 2025 році й від кого диктатору чекати "ножа в спину" – спеціально для 24 Каналу розбиралися експерти. Деталі – читайте далі у матеріалі.

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Які проблеми чекають Кремль у 2025 році

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що у Росії вже немає ким поповнювати нестачу робочих рук. Раніше це компенсували мігранти, проте зараз їх стало менше через те, що ніхто не хоче отримувати російські паспорти, адже з ними людей одразу ж відправляють на фронт.

Нині цю проблему ніяк не вирішити й, на думку Романової, 2024 рік буде останнім відносно вдалим роком для економіки Росії. Вже бачимо, як федеральним суддям скоротили 50% надбавки, а це є самогубством для Путіна, адже судді є основою його влади й охороняють режим.

Якщо вже жертвують їхнім добробутом і лояльністю, то, думаю, у 2025 році Путін зіштовхнеться з невідворотними інфляцією, дефіцитом робочої сили та повною ізоляцією Росії,

– припустила Романова.

Так, санкції проти країни-агресорки працюють повільно, але вони все-таки мають серйозний вплив на загальну ситуацію.

Романова назвала проблеми, які чекають Путіна у 2025 році: дивіться відео

ФСБ працює проти Путіна

У Росії спалахнув конфлікт між силовиками через бізнес Wildberries, на якому обидві сторони хочуть нажитися. З нього випливає те, що Путіну залишилися відданими росгвардія та Рамзан Кадиров, тоді як ФСБ і її союзники займають інший бік конфлікту. Отже, за словами громадського діяча незалежної Чечні Руслана Кутаєва, Путін і ФСБ розділилися, й остання веде діяльність проти диктатора.

Поки Путін заявляє, що він – дагестанець і так намагається об'єднати багатонаціональний російський народ, закликаючи довіряти йому й бути разом, ФСБ мала інші наміри. Зокрема, під кураторством голови слідчого комітету Алєксандра Бастрикіна вона почала нацьковувати росіян один проти одного та розпалювати ворожнечу, влаштовуючи гоніння мусульман, кавказців.

Ось цю велику силу ФСБ протиставляє титульній російській нації. Чому? По-перше, щоб підірвати єдність і підтримку Путіна. По-друге, вони вже створюють постпутінську Росію – постпутінську владу в Росії,

– розповів Кутаєв.

За його словами, вони розуміють, що Росія програла Україні й не хочуть, щоб їх поховали під руїнами путінської будівлі. Тож намагаються уникнути поразки та домовитися з Україною. Найімовірніше, вони давно ведуть консультації зі США щодо можливості здати Путіна, аби зберегти свою владу в Росії.

Кутаєв про конфлікт силовиків у Кремлі: дивіться відео

У 2025 році тиск на диктатора посилиться

У 2025 році російські еліти можуть активніше тиснути на диктатора Путіна. Професор оборонних досліджень Майкл Кларк пояснив, що це можливо за певної умови.

Якщо не буде жодного виду переговорного перемир'я й Путін переоцінить свої можливості та буде налаштований продовжувати виснажливі дії заради незначних здобутків в Україні, тоді я вірю, що протягом 2025 року тиск на Путіна посилюватиметься через ціну, яку Росія платить за те, щоб вести цю війну,

– наголосив Кларк.

Ця ціна дедалі зростатиме упродовж року і якщо Росія не домовиться про припинення вогню, то Путін зазнає більшого тиску з боку свого оточення.

Трамп готує катастрофу для російського режиму

Дональд Трамп планує збільшити видобуток нафти у США після приходу в Білий дім і, як наслідок, ціни на нафту можуть знизитися. Громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус зауважив, що це може призвести до справжньої катастрофи для Путіна, адже Росія вже й так відчуває наслідки для своєї економіки, зокрема там значно врізали виплати контрактникам.

Зараз вартість бареля нафти становить 72 долари, а Трамп зробить, що ціна впаде до 30 доларів. Тоді Путіну буде кінець, це буде катастрофою для нього,

– пояснив Пінкус.

Крім того, в Росії зараз виникла проблема і з вугільною промисловістю, що теж суттєво знижує надходження грошей у бюджет країни-агресорки.

Хто може вплинути на Путіна

У світі ще залишаються лідери, які мають вплив на диктатора Владіміра Путіна. Як зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом прозвучали заяви, що Путін може дослухатися до Сі Цзіньпіна. Західні ЗМІ тоді навіть писали, що потрібен ультиматум – або Сі тисне на Путіна, щоб той закінчив війну, або мита на китайську продукцію будуть підняті.

Бачимо новий варіант спілкування з Китаєм. Подивимось, як він на це відреагує, але треба більше залучати країни, які мають гарні стосунки з Росією. Наприклад, Індія, можливо, Туреччина,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Путіну треба пояснити – чим довше він затягує війну, тим імовірнішим стане безпосереднє зіткнення з НАТО, а до цього Росія точно не готова. Провал в Сирії вкотре продемонстрував, що країна-агресорка не така потужна. Це стало черговою демонстрацією того, що вона суттєво втрачає і навряд чи Путін захоче отримати ще одного "ляпаса" від країн НАТО на полі бою в Україні.

Ус сказав, хто може вплинути на Путіна: дивіться відео