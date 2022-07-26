Колись це вибухне, – Клімкін припустив, що чекає на росію у майбутньому

У Празі пройшов Форум вільних народів росії. Там показали карту деколонізації росії після падіння режиму путіна. Експерти кажуть, що це цілком можливо. Ексміністр Клімкін також припустив, що чекає на росію у майбутньому.

Власною думкою з 24 каналом поділився колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що процес самоусвідомлення корінних народів росії незворотній.

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За його словами, поки невідомо, коли піде ця "хвиля", але вона точно буде, бо у сучасній росії поневолені народи не відчувають себе людьми.

"На цій карті деколонізації росії є ще один важливий аспект – там є і представники російського етносу, адже немає російської нації. Цікаво і те, як поневолені народи уявляють поділ європейської частини росії", – сказав Клімкін.



Карта деколонізації росії з Форуму вільних народів / Фото "Радіо Свобода"

Він зазначив, що це може початися не сьогодні – завтра, але це абсолютно нова політична та емоційна ситуація.

Вони всі дивляться на нас і кажуть, що "якщо ви можете, то чому ми не можемо". В них протягом багатьох років була зневіра, зростала ненависть та відраза до того, як їх поневолюють. І зараз це почало виплескуватися,

– сказав Клімкін.

На його думку, поневолені народи росії, дивлячись на Україну, отримують натхнення і думають цілями на майбутнє.

"Одночасно з цим вони сваряться з так званою російською ліберальною опозицією, яка не хоче більшої автономії. Це теж створює дискусії всередині росії. Але ці дискусії серйозні і все більше людей дивляться на це, як на майбутнє", – сказав ексміністр.

Він вважає, що деякі з цих лідерів поневолених народів точно зможуть очолювати нові автономії, вони мають повагу та підтримку серед своїх людей. А інші лідери з'являться в процесі самовизначення.

Але цей процес буде непередбачуваним, і ми на сьогодні не знаємо, який буде процес перезавантаження росії, зокрема, чи буде це повний розпад чи якась нова конфедерація чи федераці

– відповів Клімкін.

Проте він впевнений, що сьогоднішня реальність не збережется, оскільки там є острахи та відрази до росіян, які експлуатують людей.

"Там не просто хвиля невдоволення, а відраза. Вона накопичується, як вулкан, і потім це вибухне. І важливо зрозуміти, що цей (путінський) режим не є сильним, він слабкий", – додав ексміністр.

За його словами, в деяких регіонах навіть силовики починають перевіряти свої запасні варіанти. Є відчуття, що деякі з них у випадку розпаду росії найперші оголосять про якусь незалежність.

І це не схоче на жовтневий переворот у росії, це процес, в який залучаються тисячі людей. Так, вони поки налякані, але це нова емоція. Це в першу чергу Сибір, Волга та Кавказ. Але і в європейській частині росії починаються такі розмови,

– підсумував Клімкін.

До слова, поневолені росією народи поволі готуються скинути з себе ярмо окупантів. Зокрема, Ічкерія почала задумуватися про омріяну свободу. Чеченські добровольці назвали необхідні передумови для звільнення Ічкерії.

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