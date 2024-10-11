Можлива пауза: боєць ЗСУ спрогнозував фронт взимку

Взимку навряд чи російські окупанти будуть дуже активні, поки не спадуть морози. Також це обумовлено тим, що з такими великими втратами ворог не зможе вести наступальну операцію протягом такого терміну.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв зауважив 24 Каналу, що вже зараз росіяни наступають на одному з останніх подихів. За його словами, ЗСУ не вперше будуть діяти взимку, тому нових викликів не буде.

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"Я не думаю, що буде така велика активність ворога. Все-таки поки морози не зійдуть, активація точно має знизитися. Це обмовлено і морозами, і тим, що ворог навіть попри великий наступальний мобілізаційний потенціал, не може вести наступальну операцію з такими втратами 3 – 5 місяців. Тому вони також це роблять на одному з останніх подихів", – підкреслив він.

На думку військового, взимку всі ці процеси та просування ворога стануть на паузу, а українське командування розбереться, що з цим робити.

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що вихід ЗСУ з Вугледара послабив загальний Східний фронт і створив велику проблему для Курахового. Він припустив, що якщо зараз не посилити цей напрямок, то звідти доведеться відходити, що буде означати фактично обвал південної частини Східного фронту. У такому випадку окупанти зможуть продовжити тиск навіть взимку.