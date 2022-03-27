Що дасть Україні повноправне членство в ЄС: три основних пункти

Здобувши статус кандидата на вступ до ЄС, Україна матиме змогу отримати доступ до усіх фондів і під кожну з 35-ти глав реформ нам виділятимуть кошти за нашими конкретними потребами. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Після цього постає питання контролю за витрачанням грошей. Ми повинні будемо чітко планувати витрати виділених фінансових ресурсів ЄС суто на ті галузі, які потребують реформування, щоб відповідати нормам і правилам в Євросоюзі.

Читайте Вступ України до Євросоюзу: що таке скорочена процедура і скільки треба чекати

Переваги повноправного членства в ЄС

Мова йде про відкриття свобод внутрішнього ринку.

Свобода переміщення товарів та послуг

Тобто наші товари та послуги курсуватимуть внутрішнім ринком ЄС без мит, без додаткових платежів, і усі сертифікати якості визнаються без необхідності попереднього підписання будь-яких документів. Передусім, нам не потрібно буде укладати окремих угод, як ось, наприклад Угода АСАА, з підписанням якої у нас виникли труднощі.

Україна отримає кілька привілеїв після вступу до ЄС / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо Росіяни хочуть окупувати ще одну країну

Свобода послуг

Тобто, якщо ви адвокат чи журналіст в Україні, то можете одержати таке ж право на надання послуг у будь-якій країні ЄС (без картки) переміщення країнами ЄС, а також отримання громадянства ЄС і прав, що з нього витікають.

Свобода руху осіб

Можливість вільного переміщення країнами блоку. Ця свобода включає в себе і вільну циркуляцію робочої сили.

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