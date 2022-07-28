Приєднання до "преміального" клубу, – Кулеба пояснив, що дасть визнання росії країною-терористом

Україна вимагає, аби росію визнали державою-терористкою. У МЗС пояснили, що це принесе агресору чимало труднощів.

Попри хороші стосунки з американськими партнерами, рішення про визнання росії державою-терористкою не ухвалили. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Тепер до процесу підключився Конгрес.

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Сенат США ухвалив резолюцію, яка звертається до Держсекретаря з вимогою, аби росію внесли до списку країн-спонсорів тероризму.

За словами міністра, є всі підстави ухвалити рішення. Тепер чекаємо на реакцію Держдепу

Чому це важливо

За словами Кулеби, це означатиме приєднання росії до крахн "почесного клубу", до якого, наприклад, входить Північна Корея.

Крім того, це важливий політичний маркер. Крім того, цей статус дає серйозні труднощі із проведенням фінансових операцій.

Це додаткова потужна санкція проти росії,

– додав Кулеба.

Заважимо, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що надзвичайно важливо визнавати росію державою-спонсором тероризму. Це дозволить ізолювати її та зупинити агресію, яку вона принесла у нашу країну.

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