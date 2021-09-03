Зустріч Зеленського та Байдена: що підписали в США
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Спробую перекласти з дипломатичної мови та мови міжнародних договорів на просту зрозумілу мову суть підписаних домовленостей в оборонній сфері, що були підписані в рамках візиту Президента України до США.
Що підписано?
Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства.
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Сторони:
Міністерство оборони України та Міністерство оборони США.
Хто підписував?
Міністр оборони України Андрій Таран та Міністр оборони США Ллойд Остін в присутності президента України Володимира Зеленського.
Багатьох бентежить термін "рамкова угода" і неюристам здається, що це щось умовне, про наміри, а не про конкретні дії між сторонами, які домовлялись.
Наразі, рамкова угода – це документ спільної оборонної політики. Простими словами – спочатку домовляються та підписують угоду, яка визначає цілі оборонного партнерства та порядок їх досягнення.
Наступний етап – досягнення цілей тими шляхами, про які домовились сторони у рамковій угоді.
Цією угодою ми уповноважені на контракти, спільні операції, навчання, тренування, реформаційні перетворення, створення інституцій і нових спроможностей, застосовуючи власні ресурси та безпекову допомогу США.
Ось на цьому етапі вже з'являться цифри, строки, роботи, об'єкти тощо, але це вже буде не одна угода, а багато – по кожному напряму оборонного партнерства, який був узгоджений рамковою угодою.
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Що ці домовленості означають для України?
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Рух вперед українсько-американського співробітництва в оборонній сфері, що посилить обороноздатність України.
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Що це за напрями оборонного співробітництва, про які домовились і по яким будуть реалізовуватись подальші спільні дії, заходи, контракти тощо?
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підтримка США, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань;
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проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;
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збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління, розбудова стратегічного партнерства у сфері науки та технологій;
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поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективній протидії зовнішнім загрозам;
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посилення співпраці у сфері кібербезпеки;
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більш тісне партнерство між оборонними розвідувальними спільнотами для підтримки військового планування та оборонних операцій.
І з геть очевидного:
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розвиток українсько-американського співробітництва у сфері оборони посилює спроможності України у протидії збройній агресії з боку Росії.