Встромляє в спину путіна свій кинджал, – Шейтельман про візит Ердогана в Україну

У Львові 18 серпня очікують на візит президента Туреччини Реджепа Ердогана. Це неприємно для росії, бо вона вважала Анкару своїм союзником.

Про це для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що після візиту Ердогана в Сочі росіяни розповідали про майбутню торгівлю з Туреччиною.

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"Ердоган знав, як відповісти на це. Знову ж таки, як людина зі Сходу, він не відповів словами. Він просто симетрично вирішив поїхати в Україну, щоб зустрітися із Зеленським, щоб насправді встромити у спину путіну кинджал", – сказав політтехнолог.

Про що говоритиме Ердоган

За словами Шейтельмана, в Україні Ердоган зробить важливі заяви. Зокрема, про необхідність збереження територіальної цілісності України.

Сподіваюсь, що, можливо, завдяки зусиллям дипломатів прозвучить заява, що Крим є частиною України,

– сказав політтехнолог.

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Економічні інтереси

Шейтельман не заперечує, що Туреччина може мати з росією економічні зв'язки. Наразі турецькі літаки курсують територією країни-окупантки.

"А тепер уявіть собі потоки, які ми не відстежуємо щодня. Мільярди доларів йдуть з росії, бо вони не можуть купувати це в інших місцях і змушені у кілька разів дорожче брати в Туреччині. Тому Ердоган на них заробляє, а з нами є тактичним союзником", – вважає політтехнолог.

Він зазначив, що Туреччині вигідно мати гарні відносини з Україною, бо вона планує взяти участь у повоєнному відновленні Криму. Тобто це великі економічні інтереси Ердогана.

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Ердоган розуміє, що перемовин не буде

Турецький президент заявляв, що мета візиту – це припинення війни дипломатичним шляхом. Крім цього, розширення зернової угоди, яка включала б безпекові фактори. За словами Шейтельмана, Ердоган хотів би бути миротворцем, але розуміє, що зараз не вдасться отримати домовленість.

"Він притягує з собою генсека ООН, який, можна сказати, є посланцем путіна. Не в сенсі, що працює на нього, а що путін просив добитися перемовин. І от вони всі зберуться і звучатиме багато висловлювань, що перемовини необхідні. Ердоган розуміє, що це неможливо", – сказав політтехнолог.

Він додав, що риторика про розширення зернової угоди є прокремлівським наративом.

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