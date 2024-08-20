СОУ успішні на всіх ділянках фронту: комбат ударних БпАК пояснив головні досягнення

Зараз Україна точно перебуває не в програшній ситуації. Авжеж, цьому сприяє наступальна операція у Курській області Росії.

Про це 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, за умов, які зараз склалися на фронті, та наявності озброєння жодна армія не змогла б досягти результатів, яких досягають Збройні Сили.

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Головні успіхи ЗСУ на фронті

З початку літа противник 2 тисячі разів з систем реактивного вогню обстрілював Сумську область. Було скинуто понад 250 КАБів. Також ворог проводив диверсійно-розвідувальні дії вздовж лінії державного кордону, щоб підготувати потенційні місця прориву з подальшим відкриттям ще одного напрямку як це відбулось в Харківській області.

Сили оборони проводять успішну наступальну операцію, щоб максимально убезпечити лінії державного кордону, знизити обстріли по Сумській області та інтенсивність застосування авіації, поповнити обмінний фонд й не дати противнику залучити резерви, які він готував всередині Росії, на Донецькому, Куп'янському й на Харківському напрямках,

– зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес".

Плани Путіна залишаються незмінними. Зокрема, окупація всієї Донецької та Луганської областей. Зараз противник направлятиме на Донбас весь наявний ударно-штурмовий потенціал, щоб отримати успіх в цьому моменті часу.

Адже нині сприятливі погодні умови. Поки що немає роздоріжжя і росіяни можуть максимально активно застосовувати свою техніку та інші засоби.

Противник має певні тактичні успіхи, але окупанти зазнають неспівмірні надзвичайно високі втрати в живій силі, сточують свій ударно-штормовий потенціал. На мою думку, коли ворог видихнеться, йому не вдасться утримувати тимчасово окуповані території,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес".

Завдання, які виконують ЗСУ в Харківській, Донецькій областях, це також успіх Сил оборони, адже будь-яке інше військо в сучасності не змогло б показувати настільки високі результати на полі бою і зупиняти противника тими силами та засобами, що мають українські військові.

У нас багато проблем, зокрема недостатньо протиповітряних засобів, як портативних, так і стаціонарних. Проте українські інженери знайшли вихід. Сьогодні Сили оборони своїми безпілотниками збивають російські дрони,

– додав Федоренко.

Доки Україна очікує дозвіл на застосування високоточної зброї в глибину Росії, завдяки державним програмам підтримки й українцям були нарощені спроможності щодо виробництва, модернізації засобів БпЛА дальнього радіуса дії. Як наслідок, у липні Збройні Сили обійшли противника за кількістю і якістю застосування безпілотних систем дальнього ураження.