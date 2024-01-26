Масштабна пожежа у Києві: рятувальники показали на відео, що саме горіло на Відрадному
26 січня 2024, 16:52Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Жителі та гості Києва могли бачити великий стовп диму. Згодом у ДСНС пояснили, що горіло у столиці.
Цієї п'ятниці, 26 січня, у Солом'янському районі Києва на проспекті Відрадному горіла квартира. Вона розташована на 5 поверсі.
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Що відомо про пожежу
Полум'я охопило площу у 20 квадратних метрів. Причина пожежі наразі з'ясовується. На цей час вогонь вже загасили.
Співробітники ДСНС врятували 4 людей – 3 дорослих та 1 дитину.
Рятувальна операція у столиці: відео ДСНС
Рятувальники передали всіх потерпілих медикам з бригади швидкої допомоги. Цих людей ушпиталили.
Кадри з місця подій у Києві / Фото ДСНС
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