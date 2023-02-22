Який план Путіна на 24 лютого: Піонтковський назвав можливий сценарій

Російські загарбники сконцентрували на кордоні з Україною майже всю свою авіацію – 80% військово-повітряного парку. Росія може планувати пустити в дію її на роковини повномасштабного вторгнення.

Однак це не означає, що атака, яку могли запланувати в Кремлі, відбудеться. Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.

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Російський опозиціонер спрогнозував можливий план окупантів на роковини повномасштабного вторгнення. За його словами, це були б кілька хвиль літаків. Так, перша хвиля – фактично смертники – мають йти на системи протиповітряної оборони України, щоб виявити їх.

Натомість друга хвиля пілотів мала б за допомогою отриманих координат знищити нашу ППО. Фінальна мета ворога – досягти такої ж переваги у повітрі як було в Сирії. Утім, тоді перевага росіян полягала в тому, що у повстанців не було літаків і країна-агресорка безжально знищувала цілі міста.

Це й планувалося, але мій прогноз у тому, що це не відбудеться,

– підкреслив російський публіцист.

Він додав, що американська та українська розвідки також наголошували на тому, що Росії не вдасться реалізувати подібний сценарій і плани ворога будуть зірвані. Окрім того, їх можуть зірвати й всередині самої Росії, оскільки пілоти можуть просто не захотіти виконувати для Владіміра Путіна роль камікадзе.

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Отже, реалізація такого сценарію є малоймовірною, а нічого іншого в арсеналі російського диктатора немає.

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