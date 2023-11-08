Який "подвійний удар" готують росіяни біля Авдіївки: військове зведення від Світана

Південніше від Авдіївки є так звані карʼєри, які розташовані між Опитним та Водяним. Зараз росіяни готують там плацдарм для наступальних операцій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Задум росіян щодо Авдіївки

Він зазначив, що один плацдарм з півдня, а інший з півночі приблизно такого ж масштабу. Вони вже відмовляються від великих “кліщів” й намагатимуться малими зайти в місто. Тобто подвійним ударом.



Південний плацдарм / Скриншот з відео

Роман Світан пояснив, що зараз росіяни працюють артилерією й трошки авіацією, інколи проходять мʼясні штурми, але невеликими групами. Проте під час наступу точно будуть використовувати техніку.

Чому вони зараз не наступають серйозно? Готують техніку. У них буде "вікно", можливо, на декілька днів або тиждень до серйозних дощів. Тоді техніка ще зможе йти полями саме в цьому районі.

Там чорнозем такий, що засмокче, як тільки підуть дощі, тому техніка проходити не зможе. Саме у це "вікно" вони з технікою будуть намагатися організувати третій штурм,

– розповів військовий експерт.

"Наші артилеристи й ракетники роблять все можливе, аби завадити росіянам підготуватися до третього штурму. Адже якщо техніки там не буде, то без техніки штурму як такого також не буде", – додав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Знищення колаборанта

У тимчасово окупованому Луганську загинув колишній начальник управління так званої "народної міліції" Михайло Філіпоненко. Відомо, що в його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Світан наголосив, що всі колаборанти так і завершать. Їх чекає смерть, куди б вони не втекли. У найближчий десяток років вони будуть всі знайдені в будь-якій точці світу й знищені.

"Усі хто заходив на територію України зі зброєю проти нас – будуть знищені нашим спецслужбами. Зараз вони тільки "розминаються", – додав військовий експерт.

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