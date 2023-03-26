Росіяни панікують: у Москві на вулицях почали розповідати, що має бути в тривожній валізі

Росіяни навіть в глибокому тилу починають усвідомлювати, що спокійно їм жити залишилось недовго. Власне, на вулицях Москви на білбордах почали крутити ролики, які розповідають про те, що повинно бути в тривожній валізі.

Чимало громадян ворожої держави рік тому, коли розпочалась широкомасштабна війна, вирішили зайняти мовчазну позицію, сподіваючись, що вдасться у такий спосіб перечекати криваві часи. Однак навряд далі ця схема працюватиме, адже навіть у столиці Росії днями почали інформувати жителів за допомогою вуличних табло, як готуватися до ядерної чи хімічної атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.

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"У неспокійний час живемо"

Трохи заспокоїти москвичів намагався кореспондент одного з інтернет-видань Росії. З його слів зрозуміло, що зараз справді "дуже неспокійні часи", тому слід бути готовими до всього. Однак що саме може статись, "чомусь" кремлівський журналіст не уточнив.

"Валіза" – це великий рюкзак, куди складають документи на себе та дітей, аптечку, змінний та теплий одяг, засоби гігієни, телефон, гроші та сухпайок. Ліхтарик зараз є у кожному телефоні, тому з нового — головне, не забути зарядку,

– йдеться у матеріалі ворожого ЗМІ.

Окрім того, там зазначено, що всередину тривожної валізи можна кинути сірники, свічки, швейцарський ніж, ковдру та аптечку. Фактично уся та сама інформація висвітлюється на білбордах в Москві.

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