Скільки шкіл та лікарень: Кулеба розповів, на що вистачило б грошей, які Росія пустила на війну

Вже майже другий рік, як Росія веде агресивну війну проти України. Вона витратила сотні мільярдів доларів для того, щоб зруйнувати життя в чужій країні, коли б могла побудувати у своїй власній.

За даними Forbes Україна, Росія пустила приблизно 167 мільярдів доларів на війну, починаючи з лютого 2022 по серпень 2023 року. Цих коштів досить для того, щоб побудувати десятки тисяч лікарень, шкіл та дитсадків.

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Знищили у нас, а могли побудувати у себе

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, за витрачені на війну гроші Росія могла б відновити 20% усіх доріг з твердим покриттям. Також цих коштів достатньо, аби збудувати майже 24 тисяч дитсадків, або понад 4,5 тисяч пологових будинків, або приблизно 17 тисяч шкіл, або майже 1,3 тисяч лікарень.

Водночас Кремль вирішив інакше – і викинув кошти своїх платників податків на те, аби зруйнувати майже 120 000 цивільних будівель в Україні.

Кремль подвоїть витрати на оборону у 2024 році

Росія планує збільшити витрати на війну у 2024 році. Якщо у 2023 вони становили 6,4 трильйона рублів, то у наступному році зростуть до 10,8 трильйона рублів. Витрати на секретні або невизначені статті збільшаться майже вдвічі: з 6,5 до 11,1 трильйона рублів, що становитиме 30 відсотків загальних бюджетних витрат.

За даними британської розвідки, фінансовий розмах Кремля свідчить про його підготовку до багатьох років війни в Україні. Саме задля цього він хоче наростити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%.