Ключовий маршрут: британська розвідка розповіла, що підірвало б російську оборону на Луганщині

У Міноборони Британії прокоментували бої у Луганській області. Там вказали, що може підірвати оборону російських окупантів.

Британська розвідка повідомляє, що якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Читайте також Змагання за ініціативу: військовий оглядач спрогнозував хід подій на фронті у 2023 році

Останніми днями тривають бої за трасу біля Кремінної

Міноборони Британії зазначає, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області.

Там наголошують, що ця траса є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.

Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної,

– йдеться в огляді.

Яка ситуація на Луганщині