Загроза Києву: які саме фактори свідчать, що з Білорусі готується напад – оцінка ISW

Росія продовжує створювати напругу з напрямку Білорусі, де зосереджує частину своїх військ. Окупанти погрожують здійснити взимку повторний наступ на Київ.

В американському Інституті з вивчення війни (ISW) вважають, що російське вторгнення з Білорусі наразі не є неминучим. Аналітики посилаються на зведення Генштабу ЗСУ з 1 до 15 грудня, в яких стверджується, що росіяни не сформували в Білорусі ударні групи, необхідних для нападу на Північ України.

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Що підтверджує підготовку Росії до нападу з Білорусі

У повідомленні йдеться, що станом на 15 грудня у відкритих джерелах немає індикаторів того, що російські війська формують ударні угруповання в Білорусі.

Білоруські сили вкрай малоймовірно вторгнуться в Україну без російської ударної групи,

– зазначають в ISW.

Водночас в ISW навели перелік індикаторів, які можуть підтверджувати, що Росія може створювати умови для нападу на Україну з Білорусі взимку 2023 року.

У Білорусі з осені 2022 року зростає присутність російських сил

У Генштабі ЗСУ 15 грудня повідомили, що останнім часом Росія розгорнула один батальйон танків на Обуз-Лесновському полігоні у Бресті та один батальйон танків на полігоні Лосвідо у Вітебську з 4 до 11 грудня.

24 жовтня у ГУР МО заявили, що Росія направила в Білорусь близько 3 200 військовослужбовців. Ці цифри самі по собі недостатні для підтримки вторгнення в Україну, але можуть свідчити про спробу знову накопичити великі російські сили в Білорусі.

В інституті з вивчення війни посилаються на українських чиновників, які стверджують, що російські сили в Білорусі не мають конкретних планів повертатися до Росії після завершення навчання.

Зокрема, росіяни не дали військовим у Білорусі жодних вказівок щодо їхніх майбутніх завдань або інформації, чи будуть вони повертатися до Росії, залишатися в Білорусі чи нападати на Україну.

Російське командування, можливо, тримає відкритими варіанти потенційного нападу на Україну з Білорусі взимку 2023 року,

– зазначають в ISW.

У Білорусі на "навчаннях" частина, яку розгромили ЗСУ

Частини 1 гвардійської танкової армії, яка вважається найелітнішим важким формування окупантів і потенційно може скласти ядро ударного угруповання, проходять підготовку в Білорусі станом на 15 грудня.

Аналітики зазначають, що всі маневрові частини 1 гвардійської танкової армії зазнали великих втрат під Харковом, Сумами та сходом Київської області. Це ставить під сумнів її "елітний" статус та ефективну бойову міць навіть після відновлення мобілізованими резервістами або призовниками.

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо російські війська знову атакують із Білорусі. Вкрай малоймовірно, що російські війська успішніше атакуватимуть північну Україну взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року,

– вважають в ISW.

В інституті підкреслили, що збройні сили Росії сильно деградували і їм не вистачає бойової сили, яка була у них, коли Путін розпочинав повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року.

Повідомляється, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 000 квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва.

Крім того, місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва проходять через вузькі оборонні місця в Чорнобильській зоні відчуження, яку українські сили вже мають досвід захисту.