Ситуація на фронті могла б змінитись за кілька місяців: Черник назвав реальну умову

The Economist написало про те, що наступні 5 – 8 місяців можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Утім, якби Україні надали достатню кількість авіації та бодай 1500 далекобійних ракет ATACMS, то ЗСУ могли б стиснути лінію розмежування за кілька місяців.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що для цього знадобилося б приблизно 2 – 4 місяці. Питання лише у частості застосування цієї зброї.

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"Дали б достатню кількість авіації, хоча б 1500 ракет ATACMS, то ми могли б стиснути лінію розмежування принаймні до старої за кілька місяців", – переконаний Черник.

Військовий експерт розказав, що під час війни у Перській затоці, яка тривала з серпня 1990-го року по лютий 1991-го року, за 37 днів американці застосували понад 600 цих далекобійних ракет. Так були дні, коли використовували від 20 до 100 ATACMS.

Мені тяжко собі уявити, що ми за одну добу можемо застосувати 10 ракет ATACMS. І хоча б 10 днів так попрацювати,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Петро Черник зазначив, що ці 10 днів могли б бути дуже критичними для російської логістики. Особливо, якщо на відстані до 300 кілометрів українська армія могла б вражати ворожу залізницю – російські ешелони та електротяги.

"На 90% в зону окупації довозиться саме залізницею. Картинка могла б кардинально змінитися", – наголосив військовий експерт.

Ракети ATACMS для України