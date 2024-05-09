До чого може вдатися Путін після "інавгурації": Черник оцінив можливості Росії
7 травня Владімір Путін уп'яте склав присягу як "президент" Росії. Є припущення, що після "інавгурації" він спробує якось продемонструвати свою силу.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу розповів, чи здатен Путін застосувати щось нове у війні проти України.
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Чи може Путін чимось здивувати
Черник не виключає, що окупанти можуть вдатися до терору, диверсійних актів на заводах, залізниці та мостах, а також навіть десь застосувати невелику хімічну зброю – тут у них ще є площина для маневру.
За словами військового експерта, у класичному конвенційному розумінні у них немає ні нової ядерної, ні нової хімічної, ні нової бактеріологічної зброї.
Найновіше, що росіяни могли показати, вже продемонстрували.
Йдеться, зауважив він, і про ракету Х-32 як продовження Х-22, і про Х-69 як продовження Х-59. Те ж саме стосується найновішої ракети морського базування 3M22 "Циркон", яку Росія, напевно, зуміла інтегрувати у пускову сухопутну установку "Бастіон".
Усе, немає в них у частині звичайного озброєння, починаючи від стрілецького й закінчуючи ракетним, ще щось показати,
– сказав Черник.
Немає чогось меганового, додав він, й у винищувачі Су-35, який є нічим іншим як глибокою модернізацією Су-27. І, ймовірно, до російського війська доправили лише невелику партію таких літаків.
Військовий експерт наголосив, що одна з причин розв'язаної Росією війни полягає в тому, щоб повернути нас назад. Адже всю ракетну програму в 1950-х роках побудували саме українці. Тому дуже сумнівно, що, крім терору, росіяни можуть щось по-справжньому показати.
Які ще теми аналізував Черник
- Росіяни знову підіймають градус ядерної напруги. За словами Черника, так вони реагують на великий пакет зброї для України, анонсовану появу F-16 та заяви європейців про можливе введення військ НАТО на територію нашої країни. Ядерну ж зброю вже нібито розгорнуто в Білорусі. Однак неможливо точно спрогнозувати, чи перейде Росія цю межу.
- Черник не виключає, що Путін може готуватися до невеликої операції проти країн НАТО. Адже росіяни вміють організовувати найрізноманітніші диверсії. До того ж це може бути за принципом "зайшов – вийшов". Тобто загарбники можуть десантуватися, не здійснюючи бойових дій, побути там кілька годин та повернутися в Росію.
- Він також прокоментував ураження нафтобази у тимчасово окупованому Луганську ввечері 7 травня. Окупанти заявили про нібито удар ракетами ATACMS. На його думку, якщо це справді були ці ракети, то це означає, що їх у нас уже стільки, що можна витрачати й на такі цілі.