Полковник запасу ЗСУ назвав найважливіші російські цілі для ударів ракетами ATACMS

Західні засоби масової інформації повідомляють, що минулого тижня США відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Ймовірно, йдеться про ракети із дальністю понад 300 кілометрів.

Ракети ATACMS можуть допомогти винищувати російську залізничну логістику. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Якщо припустити, що Сили оборони дійсно отримають сотню ракет, то наскільки така кількість дозволить послабити російську логістику.

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"100 ракет – це доволі солідна цифра. Збройні Сили України 2 ракетами минулого тижня у Джанкої завдали росіянам непоправної шкоди. Як мінімум п'ять комплексів С-300 й С-400 загинуло, також була пошкоджена унікальна установка синхронізації роботи радіолокаторів "Фундамент-М", – зазначив Черник.

Війну виграє логістика

Практично 95% озброєння росіяни завозять в зону бойових дій залізницею. Нагадаймо, що один 50-тонний вагон бере на борт до 500 снарядів 152 калібру або до 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. Привозить противник це, наприклад, у Бердянськ, Маріуполь чи Мелітополь, а потім вантажівками перевозить до передової.

Потенційно сотнею ракет можна знищити сотню ешелонів. Пам'ятаємо фундаментальне правило війни – битву виграють солдати, а війну – логістика,

– наголосив військовий експерт.

Загалом є три закони війни. Перший – це концентрація сил і засобів. Другий – узгоджена робота родів і видів військ. Тільки, коли ця робота якісно скоординована, починаючи від піхотинця закінчуючи ударами артилерії, авіації, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, тоді відбувається перемога.

"Вона (перемога – 24 Канал) кується у комплексі й, коли ці операції будуть якісно між собою синхронізовані, то дійсно у нас може з'явитися дуже обережний оптимізм. Але не будемо поспішати, бо немає нічого гіршого ніж самим собі розхитати гойдалку у бік "перемога завтра", – додав Черник.

Ракети ATACMS для України: що відомо