Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер переконаний, що вступ України у Північноатлантичний альянс зміг би забезпечити мир у Європі. Він розкритикував представників Блоку, що виступають проти приєднання нашої держави до НАТО, однак разом з тим зробив декілька суперечливих заяв.

Генрі Альфред Кіссінджер у час розквіту своєї політичної кар'єри був одним із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів у Сполучених Штатах. Також у 1973 році він навіть став лавреатом Нобелівської премії миру. До речі, про необхідність вступу нашої держави у НАТО він заявив не вперше, однак проблема в тому, що він відмовляється говорити про деокупацію Криму.

До теми Що насправді можуть означати слова Кіссинджера про вступ України в НАТО

Що сказав політик

За словами Кіссінджера, заяви певних європейських політиків стосовно "неможливості вступу" України в Альянс є небезпечними.

Європейці кажуть: "Ми не хочемо їх у НАТО, тому що вони занадто ризиковані. І тому ми озброїмо їх до біса і дамо їм найсучаснішу зброю. І як це може працювати? Ми не повинні завершувати війну неправильно. Найбільш ймовірним є результат виходу уздовж лінії статус кво, яка існувала до 24 лютого 2022 року. І в такому разі Україна залишиться під захистом Європи, а не стане самотньою державою, яка піклується про себе,

– зацитували у The Economist слова Кіссінджера.

Окрім того, політик сказав, що якби в нього була змога поговорити з президентом Росії, він би сказав йому (Путіну), що йому самому було б надійніше, якби Україна була б членом Блоку. Адже у такому разі (з його слів можна зробити такий висновок) вона, Україна, "не претендувала б" на Крим.

Зараз ми озброїли Україну до такого стану, коли вона стане найкраще озброєною країною з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. Якщо війна закінчиться так, як вона, ймовірно, закінчиться, коли Росія втратить багато своїх здобутків, але збереже Севастополь, у нас може бути незадоволена Росія, але також незадоволена Україна – іншими словами, баланс незадоволення,

– сказав політик.

Він підсумував також, що "для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не може приймати національні рішення щодо територіальних претензій".

Що не так зі заявами Кіссінджера