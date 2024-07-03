ЗСУ мають кращі позиції: Зеленський відповів, від чого залежить новий наступ на фронті

Збройні Сили України мають кращі позиції щодо живої сили, ніж кілька місяців тому. Наразі новий наступ українських військових залежить від озброєння бригад.

Ситуація на фронті значною мірою залежить від військової допомоги, яку партнери надають Україні. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму новому інтерв'ю.

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Зеленський прокоментував новий наступ ЗСУ

Президент України заперечив думку про те, що Україна програє та спростував термін "глухий кут" для опису ситуації на фронті.

За словами Зеленського, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.

Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли,

– пояснив глава держави.

В інтерв'ю Зеленський високо оцінив пакет допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року. Однак президент наголосив, що обладнання надто довго надходить на фронт.

Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо,

– сказав він.

Раніше також стало відомо, що країни НАТО погодили допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро. Лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.