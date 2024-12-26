Мир в Україні звучав найчастіше: що Трамп обіцяв зробити у перший день президентства

Обіцянка Трампа завершити війну в Україні лунала найчастіше з-поміж інших. Журналісти підрахували, скільки разів Трамп давав американцям різні обіцянки.

Навіть закриття кордону і вирішення міграційної кризи не звучало з уст Трампа частіше за Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що обіцяв виборцям Трамп

Портал Axios підрахував все, що обраний президент США Дональд Трамп обіцяв зробити у свій перший день у Білому домі. Загалом проаналізували 122 виступи пресконференції та інтерв’ю Трампа в період з 1 січня 2023 року по 6 грудня 2024 року.

Топ-10 обіцянок за кількістю згадувань:

Завершити російсько-українську війну – 33 рази.

Закрити кордони – 32.

Скоротити державне фінансування для шкіл, які викладають критику расової теорії та проводять обов’язкову вакцинацію – 26.

Провести масштабну депортацію нелегалів – 25.

Припинити примусовий перехід на електромобілі – 22.

Збільшити видобуток нафти – 17.

Покласти край інфляції та зробити життя доступним – 10.

Скасувати політику відкритих кордонів Байдена – 8.

Завершити "байденоміку" і почати "МАГАноміку" – 8.

Скасувати політику "зеленого нового курсу" – 6.

Нагадаємо, Дональд Трамп у різдвяному привітанні знову згадав про ідею включення Канади до складу США як 51-го штату, обіцяючи знизити податки для канадців.