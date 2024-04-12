США виділили кошти на модернізацію ППО: Євлаш пояснив, що це означає

США виділили кошти для модернізації систем протиповітряної оборони України. У Повітряних силах пояснили, що це означає.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що системи ППО необхідно належним чином обслуговувати. Про це пише 24 Канал.

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Для роботи ППО потрібні не лише ракети

Євлаш зазначив, що коли ми говоримо про системи ППО – мовиться не лише про збивання цілей, але й про обслуговування, заміну перезаряджання та надходження додаткових елементів для їхнього обслуговування.

Власне, це і є модернізація сил ППО.

Нагадаємо, раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що США виділили Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони. За її словами, кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

Напередодні у Державному департаменті США повідомляли, що виділені кошти дозволять Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси HAWK.

Україні потрібні додаткові системи Patriot та боєприпаси

Принагідно Євлаш наголосив, що ракети типу "Кинджал" збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot і ракет до них. За словами речника ПС, міжнародні партнери знають про ці потреби.

Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовляти ці ракети. Тому наші партнери знають про нашу потребу, вони знають, скільки у нас є ракет, скільки нам необхідно ще,

– сказав він.

Водночас він додав, що паніці віддаватись не потрібно, тому що попри все сили ППО показують хороший результат зі збиття ворожих цілей.

При цьому вкотре наголосив, що Повітряні сили дуже очікують на постачання Patriot партнерами і не втомляться говорити про це.