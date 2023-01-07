Путін винайшов спосіб "консервації суспільства": що задумав глава Кремля

Росіяни часто скаржаться на несправедливе сталення після початку повномасштабної війни. Міф про русофобію об'єднує їх у спільній боротьбі проти вигаданого ворога.

Про це 24 Каналу розповів психолог Валентин Кім. Він вважає, що своїми скаргами на русофобію росіяни хочуть зайвий раз привернути увагу.

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Кім переконаний, що для росіян міф про русофобію є одним із проявів націоцентризму. Росіянам краще, аби їх ненавиділи, аніж вони зовсім не значитимуть нічого для світу.

Така поведінка притаманна націям, які не пережили свій крах. Вони все ще намагаються довести самі собі, що займають якесь місце у світовій спільноті,

– додав Кім.

Росіяни займають таке ж місце, як і інші нації, однак вони не можуть змиритися, що їхнє місце звичайне, переконаний експерт. Якщо вони не можуть привернути до себе позитивну увагу, перемогти чесно у цивілізаційному двобою, наприклад, в спорті, вони намагатимуться привернути увагу, посилаючись на русофобію.

Штучне об'єднання

З іншого боку, відчуття життя в облозі допомагає росіянам знизити градус внутрішньої напруги, зауважив психолог. Він назвав російське суспільство атомізованим, зі слабо вираженими горизонтальними зв’язками. Там немає толерантності одне до одного, немає довіри.

"Владімір Путін винайшов непоганий спосіб консервації суспільства, аби законсервувати свою владу", – переконаний психолог.

Суспільство в облозі

Відчуття, що тебе всі ненавидять, що всі росіяни оточені ворогами, дає штучне уявлення про те, що росіяни разом в облозі у цій фортеці, пояснив психолог.

Це паливо суспільного об’єднання. Воно якийсь час може допомагати. І ми бачимо, що в деяких країнах таке паливо може тримати держави десятиліттями. Наприклад, Північна Корея,

– підкреслив Кім.

Ще одним прикладом країни з імперським минулим, величезними амбіціями та 40-річним життям під санкціями є Іран. Такі приклади дають росіянам надію, що і вони зможуть так жити, зауважив Кім. Агресію від своїх втрачених можливостей, несправедливого суспільного устрою тощо росіяни виливають на Захід та Україну.

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Підключення культурних пластів

Кім зауважив цікавий факт, що за радянських часів анекдоти були знахідкою народу, а не влади. Навіть ходили міфи, що їх вигадують інститути в Сполучених Штатах Америки, бо анекдоти начебто мають розвалити радянське суспільство. Кремль зараз навіть намагається приватизувати, адже це є культурним паливом для утримання всіх росіян в облозі.

Зараз бачимо, що анекдоти про винахідливих росіян знову в моді. Тому є відчуття, що держава не може впоратися, отже необхідно підключати певні культурні пласти глибинного народу. Зараз влада відбирає в народу те, над чим вони хочуть сміятися,

– додав спікер.

Цінностей немає

За словами Кіма, якщо нація може тримати самоповагу на нормальному рівні лише шляхом зневажливого ставлення до інших народів, це означає, що немає ніяких інших механізмів, аби підтримати цю самоповагу.

Для того, щоб вийти з цієї парадигми, переконаний психолог, потрібно на певний час вийти з такого суспільства, подивитися на нього з іншого культурного середовища, але для росіян це не притаманно.

Це як до ідентичності і до традиційних цінностей. Якщо ви боїтеся пропаганди гей спільноти, це означає, що ваші сімейні цінності не можуть самі себе втримати. Це значить, що цінностей немає,

– підсумував психолог.

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