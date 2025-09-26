Нова риторика Дональда Трампа викликає багато запитань. Адже наразі вкрай складно зрозуміти, чи президент США перейшов на бік України, чи просто перекладає усю відповідальність на Європу.

В етері 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розставив крапки над "і" щодо останніх заяв Трампа та позиції його адміністрації.

Актуально Це тактика ведення переговорів: у Білому домі пояснили різку зміну риторики Трампа

Чи відсторонюється Трамп від України?

На думку Подоляка, не треба говорити про те, що нібито Трамп вмиває руки. Адже у такому разі центром, що домінує стане Китай. Навряд чи Вашингтон готовий до такого розвитку подій. А без розв'язання питання війни в Східній Європі неможливо вважати себе центром.

Трамп сказав ключове – США готові продавати набагато більше зброї Європі й відповідно ця зброя може бути в Україні,

– мовив радник голови ОПУ.

Європа – це найтехнологічніший центр. США не зможуть віддати його Китаю і бути десь на периферії. Тому немає сценарію вмити руки, відійти в сторону, не допомагати Європі.

Однак щодо визнання того, що треба було більше допомагати Україні, з цим складніше. Протягом пів року важко було налагодити оптимальні робочі відносини з адміністрацією Трампа. Однак Україні це вдалося за допомоги європейців. Вони змогли переконати американців, що Росія не збирається виходити з цієї війни. Навпаки, вона ескалує та починає підвищувати ставку.

Європі, зокрема Україні, потрібні від Сполучених Штатів дві опції:

санкційний тиск на Росію. Тут Сполучені Штати трошки далі забігають, ніж Європа;

продаж зброї. З цим більш-менш зрозуміло. Є математичні формули, скільки та якої зброї Європа може купувати й передавати Україні для того, щоб був збройний паритет на полі бою. Це буде суттєво впливати на Росію.

Чому змінилася риторика президента США?

Трамп також озвучив реалістичний стан російської армії та економіки. Адже якщо хтось говорить, що у Росії все добре, вона перебудована і в неї достатньо ресурсу, то це далеко не так – ресурсів недостатньо.

Сьогодні Москва тотально користується ресурсом під назвою Китай та Північна Корея, а також грошима, які заробляє через Індію, продаючи в Європу відповідний нафтопродукт,

– додав Подоляк.

Крім того, Трамп сам пояснив ключову мотивацію, яка найбільш дієва – це особисте відчуття. Президент США вважав, що його непогані стосунки з Володимиром Путіним дозволять знайти рішення для завершення цієї війни. Але з'ясували, що це не так, що Путін завжди бреше.

За його словами, це створило зовсім інше інформаційне розуміння самим Трампом того, що таке війна, що таке Росія і чому в цій війні тільки Росія не хоче фіналу.

Головне з останніх заяв Трампа: коротко