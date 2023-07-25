Головна відплата попереду, – ГУР про важливість "бавовни" у Москві і жалюгідність ворожої ППО

Росія не здатна захистити своє небо, попри усі намагання і показові розміщення ППО на будівлях відомств. Остання "бавовна" у Москві – є цьому яскравим прикладом. І "надзвичайних подій" у Росії буде ставати усе більше. А головна розплата за ракетні обстріли українських міст – ще попереду.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, падіння дронів у російській столиці – це показник розвалу іміджу Росії як "наддержави".

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Світ побачив, що до центру російської столиці, до центру цього поселення на болотах, щось долітає. І йдеться про ту територію, де розміщені важливі, з безпекової точки зору, пункти і місця для окупантів, пов'язані з спецслужбами, із сектором безпеки і з багатьма іншими речами,

– зазначив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що це свідчить про те, що у Кремлі не можуть ні захистити, ні контролювати "бавовну". Адже, зрозуміло, що вона подолала чималий шлях.

Росія не є наддержавою – міф розвінчано

За його словами, це також показник і деградованої системи протиповітряної оборони, яка не здатна адекватно реагувати на виклики.

"Бавовна" у Москві вкотре розвіяла міф щодо Росії як наддержави. Уявити собі подібну ситуацію щодо Китаю, наприклад, чи Сполучених Штатів Америки навряд, чи видається можливим,

– наголосив Юсов.

Та зауважив, що це саме Путін довів власну країну і столицю країни до цієї ситуації: "коли бавовна там вже не перша, не друга і точно не остання".

"Пропускали і пропускатимуть далі"

Розвідник також відзначив істеричну реакцію самих росіян на "бавовну" у Москві.

"Є інший вимір реакції. Реакція простих пересічних московитів — мешканців цього самого поселення. І серед них спостерігаються і панічні настрої. І серед них, зокрема, і серед іноземців з’являється дедалі більше розуміння, що це не випадковості, що це закономірності", – вважає Юсов.

Зверніть увагу! У ГУР МО зауважили, що для кадрових російських військових ця ситуація не стала аж таким шоком, тому що вони розуміли, що пропускали раніше.

За словами Юсова, спроби росіян посилити протиповітряну оборону – не дадуть бажаних результатів.