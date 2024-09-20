Чи можливо виключити Росію з Радбезу ООН: політолог оцінив позицію інших країн

Росія досі перебуває у складі Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Попри те, що питання щодо виключення країни-агресорки звучить від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, днями президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що реформа Ради Безпеки ООН має включати виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", тобто Росію. Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний сказав 24 Каналу, чи можливий такий варіант.

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Чому Росію не можуть виключити з Радбезу

Радбез мав би моментально призупинити членство країни-агресора, на той період поки не буде встановлений справедливий мир. Наразі в ООН пропозицію виключення Росії категорично відкидають. Однак заяви про це все ж періодично з'являються.

Важливо! США пропонують реформу Радбезу ООН для ефективної відповіді на сучасні виклики. Поки про зміну кількості країн, що мають право вето, не йдеться. У Росії воно залишатиметься.

Українська сторона обґрунтовано говорила, що Росію взагалі треба вигнати з ООН, тому що вона прийшла туди незаконно. В ООН пояснюють, що з юридичного погляду не можуть виключити Москву, адже тоді всі рішення, які ухвалювала країна-агресорка, виявляться нелегітимними.

Росіяни зайшли в Радбез просто замість Радянського Союзу, сіли за стіл і сказали, мовляв, ми тут будемо сидіти. Тоді всі розуміли, що це незаконно. Ця дурня в головах багатьох політиків великих країн, що в ситуації, коли щось руйнується, хтось має бути старший і взяти на себе відповідальність,

– мовив Лісний.

Так, коли розпадався Радянський Союз вирішили, що нехай Росія буде старшою. Насправді це фатальна помилка, яка ще не дійшла логічного завершення. Світ ще не побачив небезпечності своїх дій.

Якщо беремо за основу, що Організація Об'єднаних Націй має зберігати мир, або коли ситуація пішла за межі миру і його треба повернути, то вона не виконує свої функції,

– зазначив політолог.

Це дуже погана тенденція, тому що ігри в піддавки призведуть до того, що ООН перестане існувати після завершення цієї війни. Адже нині вона показала свою неефективність.

Зверніть увагу! Генеральна Асамблея ООН зі 193 членами рішуче засудила російське вторгнення в Україну. Світова спільнота вимагала від Кремля вивести війська з нашої держави, але Рада Безпеки, де Москва має право вето, гальмує будь-які зусилля щодо миру.

Які наслідки матиме потенційне виключення Росії з Радбезу

Складно повірити у те, що Росію вже ж таки можуть виключити з Радбезу, адже там є Китай. Але якщо уявити, що це врешті-решт сталося, то для України у цьому немає нічого негативного.

"Я не бачу трагедії як для України, так і для світу від цього кроку. Але, на жаль, я не бачу реального бажання ООН як структури позбутися, або хоча б призупинити діяльність Росії на час війни", – додав Лісний.