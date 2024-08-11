Є один важливий результат: які наслідки дій у Курській області

Уже зараз можна говорити про важливий результат для України від дій у Курській області. Наші партнери побачили, що слова Владіміра Путіна про ескалацію – блеф. Коли диктатор проводив Радбез, у нього на столі було кілька симетричних відповідей, які він мав би застосувати через цю надзвичайну ситуацію в Росії.

Мовиться про загальну мобілізацію, запровадження воєнного стану та звернення до ОДКБ за допомогою, оскільки все підпадає під відповідний статут. Однак, як розповів 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, Путін нічого з цього не зробив, крім вербальних погроз у бік України. Він не готовий до ескалації.

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Які завдання виконав "прорив" Курської області

Леонов пригадав перший захід Російського добровольчого корпусу на територію Бєлгородщини. Тоді був великий скандал через те, що вони діяли зі стрілецькою зброєю Бельгії. Зараз же, навпаки, бачимо абсолютно протилежну ситуацію. США та Німеччина заявили, що застосування західної зброї на території Росії не порушує жодних умов.

Тут є ще один важливий момент. До ескалації не готові друзі Путіна, мовчать: Китай, КНДР та Іран. Якби були готовими, вони б усіляко заохочували Росію на якісь серйозні рухи, проте цього немає. І тут зрозуміло, чому не було звернення до ОДКБ, тому що це був би останній день існування організації, ніхто б не прийшов на допомогу російському диктатору.

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Те, що Путін не запровадив воєнний стан та не оголосив загальну мобілізацію, говорить про те, що ані російська економіка не готова до таких випробувань, ані росіяни, які дійшли консенсусу: хтось воює за гроші, хтось відсторонився від війни. Зараз вороже суспільство бачить, що не все добре, що війна прийшла на територію Росії.

"Київ за три дні", "СВО" та інші пропагандистські наративи руйнуються. Як мінімум, ці завдання рейд уже виконав,

– констатував Олександр Леонов.

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