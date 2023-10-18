Необхідно не лише політичне рішення: Мецола пояснила, чого бракує для початку розширення ЄС

Президентка Європарламенту очікує, що Європейська Рада узгодить кошти для розширення ЄС під час перегляду дострокового бюджету Євросоюзу на 2021 – 2027 роки. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Європарламенту.

Роберта Мецола розповіла, що лідери держав-членів ЄС мають прийняти не лише важливе політичне рішення щодо розширення Євросоюзу, а й узгодити ресурси для цього.

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"Засідання Європейської ради в жовтні та грудні матимуть вирішальне значення щодо розширення Євросоюзу. І для нас, як для парламенту та як для бюджетного органу, мова йде не лише про прийняття політичного рішення, а про наявність бюджету, щоб бути в змозі задовольнити зміни, які будуть внесені", – сказала Мецола.

Крім того, Роберта Мецола заявила, що фінансовий інструмент Ukrainian Facility має бути включений в довгостроковий бюджет. За її словами, це зробить витрати з боку ЄС передбачуванішими та надасть більшу стабільність Україні.

Водночас член бюджетного комітету Європарламенту Зігфрід Мурешан заявив, що процес розширення принесе позитивні зміни в Євросоюз. Він зазначив, що це означатиме більше можливостей для громадян і підприємств нинішніх держав-членів.

"Немає переможців і переможених, виграють усі – як країни, які вступають, так і країни, які вже є членами Європейського Союзу", – сказав він.

Втім, Мурешан не назвав суму, яку необхідно закласти для розширення Євросоюзу. За його словами, ця цифра стане відомою після визначення фінальної дати розширення. Крім того, він заявив, що для ЄС важливо почати переговори про вступ із країнами, які вже будуть “придатними до членства”.