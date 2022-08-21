Бавовняна алергія заполонила росію, – Давидюк пояснив, чому путін хоче приїхати на саміт G20

У листопаді відбудеться саміт G20, на якому зберуться лідери найпотужніших держав світу. Захід відвідає український президент Володимир Зеленський, а також – кремлівський диктатор владімір путін.

Ймовірно, на саміті спробують започаткувати процес перемовин між лідерами двох країн, які воюють одна з одною. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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На його думку, у листопаді будуть намагатися досягти бодай якихось домовленостей. Очевидно, що переговори та припинення вогню вкрай потрібні державі-агресорці. "росія дуже боїться того, що ми отримаємо по ленд-лізу", – наголосив Давидюк.

путін втратив контроль

"Бавовна", яка розцвітає у Криму через невміння палити, вже стала доброю традицією. росіяни більше не вірять, що путін контролює півострів. Відтак сьогодні постає питання легітимності глави кремля, який все контролював та за усе відповідав.

Крим горить, сотні тисяч туристів тікають, кремлівські пропагандисти під москвою підривається. Ця бавовняна алергія заполонила усю росію. А завтра будуть вибухи на курилах, а потім – загориться на кавказі. Тоді виникне питання: війна в Україні не переросте на усю росію? Вони скажуть: "Це українці роблять". А українці скажуть: "А чим ми до курил могли дострелити?",

– відзначив політолог.

Усе це, зауважує Давидюк, зароджує у росіян сумнів: "А може путін не справжній? Може це "Лжедмітрій?"

"Може він вдає з себе суперсильного царя, а насправді це "лох", який управляє царською імперією. А як росіянам зізнатися, що вони – "лохи"? І "лох" ними управляє", – сказав він.

Є надія, що тоді росіяни почнуть роздуми щодо заміни головнокомандувача, усвідомлять цинічну брехливість пропагандистів та нарешті зрозуміють, що війна в Україні є нещасливою для них.

У них почався дисонанс. Вони не розуміють, як бравадна росія, яка захоплювала Крим, сьогодні його не контролює. А "было же так душевно, по-домашнему". А усе. Казка завершується, – підкреслив Давидюк.

Потріьно вчити історію

росіяни багато разів поступалися Кримом – і українцям, і туркам, і британцям. Але вони забувають, що він завжди був українським. "Не Хрущов його передав. Князь Володимир приймав християнство на території Криму. Вашої росії ще не було", – зауважив політолог.

Тому громадянам росії потрібно уважно прочитати історичні книжки та зрозуміти, що до півострова вони не мають жодного відношення.

Так, був період, коли ви володіли Кримом – 8 років. Все. Закінчилася окупація, і вам доведеться збиратися,

– наголосив Микола Давидюк.

Важливо, що у росіян вже це відчуття є. Воно виливається у страх, паніку, недовіру один до одного, внутрішню агресію. Ба більше, половина людей вже і війну не хоче підтримувати.

"Все, у них вже теж розкол почався. путін обіцяв супердержаву та суперзавоювання. Але нічого не вдається. Я впевнений, що Україна задала правильну динаміку, яка почала лякати росію", – підсумував політолог.

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