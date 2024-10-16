Командир екіпажу БпЛА порівняв ефективність застосування артилерії та дронів

Артилерія відіграє на фронті дуже важливу роль і дозволяє завдавати потужних ударів по противнику. Водночас у росіян була перевага в кількості боєприпасів, однак українським силам вдається значно скорочувати їхні запаси снарядів.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, наголосивши, що українським захисникам вдається значно зменшувати кількість артилерійських обстрілів з боку противника. Це досягається завдяки ефективній роботі безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони.

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Дуже хороша тенденція

"Було знищено достатньо багато ворожих складів. Це дуже хороша тенденція", – підкреслив командир екіпажу БпЛА.

Якщо говорити про співвідношення у кількості використання боєприпасів з боку України та нашого ворога, то це приблизно один снаряд з боку ЗСУ проти 7-ми – росіян.

Це – не найгірший варіант, тому що не так страшна артилерія, як FPV-коптери,

– наголосив він.

Важливо! Франці передасть Україні ударні дрони-камікадзе. Це нова розробка, яку одночасно отримають в українській і французькій арміях.

Артилерія, як зазначив Андрій Отченаш, летить в принципі завдяки деривації (відхиленню від основної траєкторії руху – 24 Канал), балістики, інших фізичних властивостей і не так часто влучає в ціль.

Проте FPV-коптер летить безпосередньо в ціль. Також він може залетіти в маленьку дірочку тільки для того, щоб знищити особовий склад. Тому це значно небезпечніша зброя,

– зазначив він.

Нагадаємо, що українські сили активно застосовують на фронті дрони "Вампіри", які оснащені інфрачервоними камерами. Наші оператори показали найвищий рівень майстерності, коли нещодавно вночі виявили ворожий танк-черепаху та скинули на нього з безпілотника вибухівку.