До падіння режиму путіна призведуть 2 фактори, – Яковенко

Експерти вже не раз припускали, що росія стане схожою на Північну Корею, яка вже 16 років перебуває під санкціями. Там за ці роки не змогли повалити режим. Водночас режим путіна може впасти, і до цього призведуть 2 фактори.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Проте, він не виключає і того, що режиму в росії, як і в Кореї, повалити не зможуть.

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За його словами, росія не перетвориться у Північну Корею, бо це інша країна та інше суспільство.

Яковенко наголосив, що росія має імунітет до санкцій. Адже ці обмеження сильно б'ють по економіці та рівні життя в росії, але вони самі по собі не призведуть до падіння режиму.

Він вважає, що до падіння режиму путіна можуть призвести лише 2 фактори.

Як відомо з історії, фашистські тоталітарні режими зникають після того, як вони зазнають тотальної військової поразки або після смерті диктатора,

– заявив Яковенко.

Він додав, що всі відомі фашистські режими падали саме завдяки цим двом факторам, інших варіантів не існує.

Яка саме військова поразка може призвести до падіння путіна – повернення Херсону чи Криму? На це Яковенко відповів, що для початку Україна має забрати в російських загарбників свій Херсон.

Можу з упевненістю сказати, що якщо Україна поверне собі Херсон, то це вже буде серйозний "дзвіночок" та серйозна поразка, яку не можна буде так легко пояснити, як, наприклад, здачу Зміїного чи відхід з-під Києва,

– відповів опозиційний журналіст.

За його словами, путін фактично Херсон вже "проковтнув" – мовляв, там проводять "інтоксикацію" місцевих, заселяють росіян та оголосили референдум.

"І якщо він цей шматок України "з рота дістане", то це буде неможливо пояснити в телевізорі, навіть з пропагандою", – вважає Яковенко.

Яковенко про падіння режиму путіна: відео



До слова, російський диктатор владімір путін вирішив 15 липня провести нараду радбезу росії. Крім того, на позачергове засідання збирається й держдума. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, які рішення там можуть ухвалити.

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