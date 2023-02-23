Готувався говорити про перемоги, – Піонтковський схарактеризував останній виступ Путіна

Кремль 22 лютого організував концерт на "Лужниках". Свято, яке хотів показати Владімір Путін, не вдалося.

Про це для 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Путін хотів говорити про перемоги. Ви ж пам'ятаєте, що днів 10 тому американська та британська розвідки переконували, що росіяни ось-ось підуть у наступ. І не такий як раніше, коли закидали трупами мобілізованих, а з танками, механізовано, літаками. Проте цей наступ захлинувся під Вугледаром", – зазначив публіцист.

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Розчарував прихильників

За словами Піонтковського, у московських шоу почали обговорювати, про яку ж перемогу Путін заявить 21 лютого на федеральних зборах. Планували захопити Бахмут, але виявилось, що його також не візьмуть. Публіцист зазначив, що згодом вирішили захопити менший населений пункт, але теж нічого не вийшло.

Потім задумали, що можуть розширити територію Росії й заявити про анексію. У Москві були всі ці лідери фейкових режимів – Абхазії, Осетії. Планували щось велике, бо федеральні збори скликали й наступного дня, щоб затвердити закони. Однак нічого не вийшло й Путіну довелося мати геть безглуздий виступ, – розповів Піонтковський.

Він сказав, що у 80% диктатор говорив про тваринництво, врожаї зернових, автомобільну дорогу в Казань. Потім почав погрожувати ядерною зброєю.

"Не вдалося свято. Планували перемогу, а довелося танцювати під щось незрозуміле. Послання Путіна розчарувало його прихильників. Вони чекали на пояснення мети війни, ситуацію на фронті, але ні", – розповів публіцист.

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Вирок для Путіна

На думку Піонтковського, Путіну немає що сказати на фоні виступу американського президента Джо Байдена в Києві та Варшаві. Публіцист вважає, що Захід демонструє солідарність.

"Цивілізований світ виріс для Путіна вирок. Російський президент – це воєнний злочинець, який зазнає поразки й постане перед міжнародним трибуналом", – додав Піонтковський.