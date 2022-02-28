Що робити, коли побачили ворожу техніку: поради генерала ЗСУ

28 лютого 2022 , 16:40
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Міністерство оборони України просить українців повідомляти про пересування ворожої техніки. Генерал ЗСУ Сергій Кривонос дав поради, як зробити це правильно.

В ефірі 24 каналу він наголосив на тому, що зараз потрібно менше слів, а більше дій. Ворога необхідно знищувати, чим тільки можна. 

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Що робити, коли ви побачили ворожу техніку

  • Треба її порахувати та чітко зафіксувати, де ця техніка розташована та в якому напрямку рухається.
  • Написати чи подзвонити у військкомат, друзям-військовим або ж перекинути в інтернет-ресурси.

Головні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами

Однострій

  • Українські військові мають піксельну форму брудного кольору, нацгвардійці – оливкового кольору.
  • окупанти носять камуфляж болотного кольору.

Техніка

  • Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії;
  • техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.

Також характерною особливістю російських танків є мітки:

  • Z – східні сили Росії,
  • Z в квадраті – сили з Криму;
  • O – сили з Білорусі;
  • V – морська піхота;
  • X – чеченці;
  • A – сили спецпризначення.

Що робити, коли побачили ворожу техніку: дивіться відео

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Автор: Юлія Гілей