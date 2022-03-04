Що робити, коли стався завал у будинку: інструкція ДСНС

4 березня 2022 , 09:14
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Джерело:

ДСНС

В умовах воєнного стану слід знати головні інструкції, щоб врятуватися та допомогти іншим. ДСНС надає інфорграфіку про те, що робити, коли завалився будинок.

Як тільки стався завал у будинку, слід спробувати покликати когось на допомогу. Якщо ніхто не відгукується, то треба навчитись діяти самостійно.

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Що робити, коли завалився будинок

Спочатку покличне на допомогу. Якщо вас почули, то спокійно чекайте, коли завали розберуть.

Якщо ні, то дійте за такою інструкцією:

  • спробуйте звільнити руки та ноги;
  • оцініть навколишнє середовище;
  • обережно розберіть завал, намагаючись не зачепити те, на чому все тримається;
  • якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу;
  • якщо маєте телефон, то спробуйте зателефонувати. Стукайте по трубах і батареях;
  • якщо ніхто не чує, спробуйте знову розібрати завал;
  • звільнившись, огляньте себе та надайте першу медичну допомогу;
  • в очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.


Як врятуватися у завалі / Інфографіка ДСНС

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Автор: Марта Кушка