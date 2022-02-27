Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві: інструкція МОЗ
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров'я опублікувало інструкцію щодо дій населення у випадку хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.
Перш за все у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві рекомендують щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи. Це перешкодить вільному потраплянню шкідливих речовин всередину.
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У разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві
Після того як вікна зачинені:
- заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкніть побутові прилади та газ.
У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
Покиньте приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого.
У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.
Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.