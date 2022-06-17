Що робити, якщо на окупованих територіях приходять платіжки за комуналку в рублях

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали понад п'ятсот мирних громадян. Загарбники продовжують тотальну русифікацію місцевого населення. Тепер на тимчасово окупованих територіях України загарбники намагаються ввести в обіг свої гроші.

Так, там людям роздають рублі та надсилають комунальні платіжки у російській валюті. Про це розповів Іван Федоров – міський голова Мелітополя – в ефірі загальнонаціонального марафону, інформує 24 канал.

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Разом з тим, як він повідомив, приблизно 90% грошового обігу відбуваються безпосередньо в гривнях. Окупанти видають свої рублі лише пенсіонерам як "матеріальну допомогу".

Усі інші платежі: заробітні плати, покупки в магазинах відбуваються в українській гривні.

Навіть останніми днями пішов тренд, що самі військовослужбовці Росії обурені, тим, чому це цивільному населенню в Україні видаються рублі. Вони почали завозити незрозуміло звідки підробні рублі й насичувати ними ринок тимчасово окупованих міст,

– розповів Федоров.

Однак практично увесь обіг таки відбувається в гривнях.

Що робити, якщо прийшла платіжка за комуналку в рублях

Міський голова пояснив, що робити людям, яким таки прийшла така платіжка.

"Наша принципова позиція – за комунальні платежі на тимчасово окупованих територіях платити не можна. Це папірець, а не офіційний документ", – наголосив Федоров.

Річ у тім, що ці гроші зараз ідуть не безпосередньо в каси українських комунальних підприємств. Тим паче там теперішні колаборанти або керівники, яких призначили росіяни, просто викрадають ці гроші з каси.

В окупованих містах розсилають платіжки за комуналку в рублях

Раніше місцеві ЗМІ та телеграм-канали також повідомляли, що окупанти змушують платити українців за комуналку у ворожій валюті.

Так, квитанції стали приходити у рублях та гривнях. Це робиться з розрахунком на те, що якщо хтось стверджуватиме, що гривня закінчилася – їх змусять віднести до каси підприємств видані рублі.

Квитанції з рахунками, виставленими у двох валютах, вже роздали городянам у КП "Водоканал" та ТОВ "Тепло-Мелітополь".

Окупанти говорять, що гроші йдуть на оплату праці комунальників. У ЗМІ звертають увагу на те, що на квитанції великим шрифтом зазначено, що оплату потрібно робити в касу підприємства. Це ще раз підкреслює справжню мету тимчасових правителів колаборантів та окупантів – більше вкрасти і втекти.

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