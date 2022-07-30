Що робити, якщо визнали непридатним для служби у ЗСУ без належного огляду

Якщо за результатами медичного огляду вас визнали непридатним для служби у війську, то це можна оскаржити. Зробити це можна не лише у суді, а й без нього.

Отримавши повістку, військовозобов'язані мають прийти у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про деталі розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів.

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Якщо людина не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови,

– пояснив Романів.

Як оскаржити рішення, не звертаючись до суду

Подайте заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня;

до заяви додайте всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується;

вкажіть причину перегляду рішення;

додатково ви можете надати результати попередніх медичних досліджень.

Як оскаржити висновок медкомісії у суді

Зверніться з позовною заявою до окружного адміністративного суду за вашим вибором;

це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржуєте;

Додамо, що до суду можна звертатися одразу. Досудовий порядок не обов'язковий.

В Україні розширили список осіб, яких не призиватимуть до війська

29 липня Верховна Рада розширила список осіб, які не підлягають мобілізації. Мовиться про жінок та чоловіків, чиї близькі родичі – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра – загинули або пропали безвісти:

беручи участь в АТО/ООС;

боронячи Україну після 24 лютого 2022 року.

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