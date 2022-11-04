За останні 8 років до Криму переїхали 800 тисяч росіян: що з ними робитимуть після деокупації

У тимчасово окупований півострів незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян. Про це у коментарі для матеріалу Daily Mail розповіла постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Ташева зазначила, що "згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон – їх потрібно примусово депортувати.

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Усіх росіян мають депортувати з півострова після деокупації

Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до країни-агресорки після деокупації Криму. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від України право на перебування чи проживання.

Вона додала, що заявки від громадян Росії, які мають українське подружжя чи дітей, будуть сприйняті з розумінням, як і заявки тих росіян, які доведуть свою підтримку України.

Це складне питання, адже вони незаконно перебувають на території нашої держави та беруть участь у злочинній колонізаційній політиці Кремля,

– сказала Ташева.

За словами Ташевої, Україна також розробляє плани щодо перегляду всіх майнових угод і судових рішень, ухвалених за час російської окупації, аби гарантувати, що в українців не вкрали будинки, не конфіскували активи, не порушили їхні права несправедливими та незаконними рішеннями окупаційних судів.

Тимчасово окупований Крим є місцем гордості Владіміра Путіна та символом його правління, переконана Ташева Та щоб там не думали собі росіяни, Крим є законною територією України: "Ми воюємо за свій народ. Росія залишить цю зону бойових дій, а ми повернемо нашу землю".

Український прапор буде в Криму

ЗСУ здатні відкинути росіян на позиції станом на 23 лютого, а потім – й повернути Крим. Проте для цього необхідно виконати певні умови. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Зауважимо, що у Міноборони України заявили, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях. Ба більше, наші захисники готуються до нового наступу.

Нещодавно Володимир Зеленський розповів про свою найзаповітнішу мрію. Він зізнався, що хоче поїхати на море в український Крим.

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