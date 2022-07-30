У Генштабі розповіли про дії окупантів на кордоні України та білорусі

білоруси продовжують підігравати окупантам та стримувати наші сили біля своїх кордонів. Вони не припиняють військових навчань в надії створити видимість загрози нападу.

білоруська армія не припиняє навчань поблизу українського кордону. Диктатор лукашенко танцює під дудку путіна, але боїться давати наказ про наступ, адже в такому разі залишиться без армії, яка швидко долучиться до десятків тисяч "хороших росіян".

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Дії окупантів на кордоні білорусі та України

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, бойовий та чисельник склад окупантів залишається без суттєвих змін. Не змінює ворог і характеру своїх дій.

росіяни продовжують бити авіацією та ракетами по цивільних об'єктах на території України. Ворог поставив ставку на терор і не припиняє його чинити.

На Півночі за минулу добу ситуація залишилася стабільною. білоруси продовжують навчання, а росіяни укріплюють прикордонні позиції. Окрім того, російські окупанти намагаються здійснювати повітряну розвідку за допомогою своїх безпілотників.

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Сенат США одноголосно підтримав резолюцію про визнання росії країною-спонсором тероризму. Неочікувано протестувати почали у Держдепартаменті.

росіяни спробували захопити Семигір'я та атакували з трьох напрямків. Ворогу вдалося досягнути незначного успіху, окупанти намагаються закріпитися на околицях міста.

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