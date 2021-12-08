На що слід звернути увагу перед мандрівкою у гори взимку: поради МВС
Джерело:МВС України
Щороку велика кількість туристів вирушають у походи, щоб підкорити вершини українських гір. Часто їх не зупиняють попередження про несприятливі погодні умови.
Мандрівники вирушають у подорож під час хуртовини – це може призвести до непоправних наслідків. У Міністерстві внутршніх справ закликали не забувати про правила безпеки.
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Водночас у відомстві дали декілька порад щодо підготовки:
- Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах;
- Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичних можливостей;
- Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;
- Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей;
- Звіряйте погодні умови з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні;
- Найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".
- Закарпатська область https://bit.ly/3GorxDR;
- Івано-Франківська область https://bit.ly/33anEUS;
- Львівська область https://bit.ly/3oznHSs;
- Чернівецька область https://bit.ly/33f7725.
У Карпатах загинув мандрівник
- Рятувальники 4 грудня розпочали пошуки трьох чоловіків, які на снігоходах зникли у Карпатах.
- Згодом двоє мандрівників знайшлися, вони самостійно повернулися на турбазу, але без третього.
- Того ж вечора у горах виявили перекинутий снігохід, а 7 грудня вдалося відшукати тіло чоловіка.
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Текст публікації МВС України:
Збираєтесь у похід в гори? Не забувайте про правила безпеки!
Декілька порад щодо підготовки:
Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми.
Закарпатська область https://bit.ly/3GorxDR
Івано-Франківська область https://bit.ly/33anEUS
Львівська область https://bit.ly/3oznHSs
Чернівецька область https://bit.ly/33f7725
Маршрути необхідно обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.
Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.
Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей.
Погодні умови звіряйте з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1-2 дні.
І найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".