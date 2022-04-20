Що смішного: один день з життя Чорнобаївки

Цю історію розповіли знайомі, які живуть у відомій усім Чорнобаївці. Сьогодні надвечір їде російська техніка в аеропорт.

Сетап

Пишуть, близько дев'яти одиниць РСЗВ. Стали біля магазину щось купити. Біля магазину крутяться підлітки, питають у солдатів: "А ви в аеропорт їдете?".

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Ті кажуть: "так". Підлітки їм: "А чого ви туди їдете?" Солдати: "Ну, такий наказ".

Хлопці починають іржати, бажають удачі. Військові питають: "Що смішного" та їдуть.

Буквально перед темрявою в аеропорт прилітає на ночівлю два вертольоти.

Панчлайн

Щойно повідомляють, туди прилетіло з великою детонацією БК.

Один місцевий канал пише, що гелікоптера було три. Один розбомбили ще вдень. А зараз, мабуть, прилетіло іншим.

Що смішного.…

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