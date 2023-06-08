Що спільного між підривом Каховської ГЕС та збиттям MH17

Консервативний американський ведучий Такер Карлсон, з яким нещодавно розірвали співпрацю FOX News, опублікував перший епізод свого відеоблогу. В ньому він розповідає про те, що це Україна "підірвала" Каховську ГЕС.

Для чого Росія поширює інформаційний шум

У відео повно маніпуляцій та викривлень. Однак за 6 годин воно назбирало понад 38 мільйонів переглядів, і вони ростуть з якоюсь неймовірною швидкістю. Коли я закінчу писати їх, мабуть, буде ще більше.

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Серед інших, відео поширили у себе Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і (сюрприз) представник Росії в ООН.

Водночас дехто намагається просунути тезу, що, мовляв, неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС: "Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама. Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, ось розмите відео з телеграм-каналу, а ось торішня заява анонімного посадовця. І взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді".

Все це дуже нагадує мені той інформаційний шум, який Росія та її прихильники намагались створити після збиття MH17. Поширити десятки різних версій та спекуляцій, заплутати, напустити туману, щоб врешті люди в ньому загубились й втратили розуміння, що правда, а що – ні.

Так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались – особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває.

До речі, поки писав, відео Такера Карлсона зібрало ще два додаткові мільйони переглядів.