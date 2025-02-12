Зіграло кілька факторів, – військовий пояснив, чому штурмові дії росіян дещо стишились

Іноземні видання пишуть, що Збройні Сили Україна розпочали контратаку, аби сповільнити наступ російських окупантів. Останніми днями Сили оборони активізувалися в районі Курська, Торецька, Покровська, намагаючись перехопити ініціативу та зміцнити позиції перед майбутніми потенційними переговорами.

В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, чи справді зараз на фронті фіксується зменшення штурмових дій з боку росіян.

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Чому кількість та інтенсивність російських атак спадає

Є статистика, яка демонструє, що кількість наступальних дій та атак з боку ворога на деяких ділянках зменшується. Вона все ще висока, але ця кількість й інтенсивність зменшується, порівнюючи з листопадом – груднем 2024 року.

Це вже помітно. Навіть якщо подивитися за кількістю бойових зіткнень й порівняти, то цифри покажуть, що ситуація пішла на спад,

– зазначив Мусієнко.

Разом з тим російські війська все ж таки продовжують ведення наступальних дій, особливо на Покровському та Куп'янському напрямку, під Торецьком, у районі Часового Яру.

Цьому передував ряд факторів,

– мовив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

По-перше, дії українських Сил оборони, які працюють над тим, щоб завдати максимальних втрат ворогові й зменшити темпи просування. По-друге, це те, що Росія систематично розмотувала свої резерви, які формувала з другої половини 2023 року, а протягом всього 2024 року збільшувала військовий контингент на окупованих територіях та прикордонних з Україною областях.

Ворог просто цей резерв розмотав тим, що проводив інтенсивні наступальні дії з жовтня 2023 року й зазнав великих втрат,

– додав Мусієнко.

Зараз підходить той момент, коли жива сила відіграє велику роль, тому що малі піхотні групи – це одна з основних бойових одиниць, яку ворог використовує на фронті, але їх треба поповнювати. Тож почала з'являтись інформація від української розвідки про те, що ворог готує певні заходи для проведення прихованої мобілізації на території Росії та різними способами залучити ще понад 100 000 російських військових для ведення бойових дій. Але це теж потребує часу.

Внаслідок цих факторів ворог дещо почав виснажуватись, тому кількість атак та їх інтенсивність почала спадати. Втім, поки що зарано казати, що вже на фронті наступила стабілізація,

– підсумував військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ

Водночас за даними аналітиків Deep State, станом на 12 лютого ворог просунувся біля Макіївки, Новосілки, Шевченка, в Котлиному, Андріївці та Дачному.